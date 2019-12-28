Спільні фото українського боксера Олександра Усика та його дружини Катерини з'явилися в мережі

Знімки в Instagram опублікувала фотограф Олена Сергєєва.

Фанати не змогли пройти повз відвертого вбрання Катерини, відзначивши її розкішне декольте. "Гарна пара. Щастя Вам", "Вау", " Як на мене занадто відкрите плаття....з повагою до Саші".

Нещодавно ми писали, що український боксер Олександр Усик нещодавно відпочивав в США.

Олександр разом з дружиною каталися на яхті, купалися в океані і весело проводили час.

Відповідні знімки були розміщені в соціальній мережі Instagram. На одному зі знімків чоловіка Усика стоїть на яхті в чорних микротрусиках і білому топі.

Завдяки шикарній і підтягнутою фігурі Катерина може собі дозволити такий сміливий наряд. На другому знімку дівчина в микрошортах, які дуже вигідно підкреслюють її стрункі ноги.

Нагадаємо, про кращі бої року, які заслуговують особливої уваги.

Як повідомляла Politeka, невгамовний Джошуа намітив собі третій бій після зустрічі з Усиком та Пулєвим.

Також Politeka писала, що промоутер Ломаченко розкрив, хто зупинить Джошуа до бою з Усиком.