Чарівна дівчина нападника "Ювентуса" і збірної Португалії Кріштіану Роналду Джорджина Родрігес порадувала шанувальників спокусливим відео в соціальній мережі
Поки зірка футболу продовжує з туринської командою боротися за чергове чемпіонство в Італії, його кохана не втомлюється привертати до себе увагу яскравими світлинами, повідомляє Politeka.net.
Обраниця одного з кращих футболістів світу зараз перебуває на відпочинку в Арабських Еміратах і постійно ділиться кадрами з райського відпочинку.
На цей раз іспанська модель виклала відверте відео, на якому плюскається в басейні. Красуня вбралася в білу футболку і майже непомітні бікіні.
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На кадрах Джоржина продемонструвала свою соковиту п'яту точку в сповільненій зйомці.
Раніше іспанська модель виклала відверте фото з червоної доріжки показу Dolce & Gabbana. Красуня вбралася в обтягуючу футболку та шкіряну спідницю. В руках вона тримала леопардову куртку. По обидві сторони від неї знаходилися чоловіки, які проводили Джорджину голодними поглядами.
Раніше дівчина нападника "Ювентуса" і збірної Португалії Кріштіану Роналду Джорджина Родрігес розповіла про стосунки із зіркою футболу.
Наречена португальського форварда заявила, що вони дуже щасливі разом, а весілля входить в їх плани, але поки вони зайняті іншими справами.
Також Джорджина Родрігес розвіяла припущення, що вона вагітна, зазначивши, жартома, що просто любить поїсти.
Нагадаємо, що Роналду підкорилося фантастичне досягнення в Лізі чемпіонів: новий рекорд.
Як повідомляла Politeka, Роналду шокував визнанням про важке дитинство: «Просили дати поїсти».
Також Politeka розповідала, що дівчина Роналду зробила визнання, яке всі давно чекають: «Є в наших планах».