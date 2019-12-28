Чарівна дівчина нападника "Ювентуса" і збірної Португалії Кріштіану Роналду Джорджина Родрігес порадувала шанувальників спокусливим відео в соціальній мережі

Поки зірка футболу продовжує з туринської командою боротися за чергове чемпіонство в Італії, його кохана не втомлюється привертати до себе увагу яскравими світлинами, повідомляє Politeka.net.

Обраниця одного з кращих футболістів світу зараз перебуває на відпочинку в Арабських Еміратах і постійно ділиться кадрами з райського відпочинку.

На цей раз іспанська модель виклала відверте відео, на якому плюскається в басейні. Красуня вбралася в білу футболку і майже непомітні бікіні.

На кадрах Джоржина продемонструвала свою соковиту п'яту точку в сповільненій зйомці.

Раніше іспанська модель виклала відверте фото з червоної доріжки показу Dolce & Gabbana. Красуня вбралася в обтягуючу футболку та шкіряну спідницю. В руках вона тримала леопардову куртку. По обидві сторони від неї знаходилися чоловіки, які проводили Джорджину голодними поглядами.

Раніше дівчина нападника "Ювентуса" і збірної Португалії Кріштіану Роналду Джорджина Родрігес розповіла про стосунки із зіркою футболу.

Наречена португальського форварда заявила, що вони дуже щасливі разом, а весілля входить в їх плани, але поки вони зайняті іншими справами.

Також Джорджина Родрігес розвіяла припущення, що вона вагітна, зазначивши, жартома, що просто любить поїсти.

Нагадаємо, що Роналду підкорилося фантастичне досягнення в Лізі чемпіонів: новий рекорд.

Як повідомляла Politeka, Роналду шокував визнанням про важке дитинство: «Просили дати поїсти».

Також Politeka розповідала, що дівчина Роналду зробила визнання, яке всі давно чекають: «Є в наших планах».