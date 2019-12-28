Екс-абсолютний чемпіон світу у важкій вазі Олександр Усик поділився новим відео в instagram
Усик показав, як жонглює трьома м'ячиками одночасно.
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Нещодавно ми писали, що український боксер Олександр Усик разом зі своєю дружиною Катериною Хмелівською взяв участь у невеликої фотосесії.
Кримчанин попозував для київського фотографа Олени Сергєєвої і викликав справжній фурор в Instagram. Фанати не змогли пройти повз відвертого вбрання Катерини, відзначивши її розкішне декольте.
Користувачі мережі захоплювалися красою пари. Але деякі зазначили, що у подружжя Усика надто відкрите плаття.
"Прекрасна пара! З наступаючим і нових перемог", " Як на мене занадто відкрите плаття....з повагою до Саші".
До речі, відомий боксер Ентоні Джошуа готовий до того, що позбудеться чемпіонського поясу WBO через неможливість проведення бою з Олександром Усиком.
Промоутер британця Едді Хирн намагається домовитися з WBO про відстрочку обов'язкового захисту, однак якщо цього не відбудеться, то Джошуа доведеться відмовитися від титулу.
"Я ненавиджу це, тому що дуже складно зібрати всі ці пояси. І було б дуже неприємно вимушено звільнити один з них з-за політики в боксі. Але якщо я втрачу його, знаю, що зможу повернути титул", – сказав Джошуа.
Відзначимо, що якщо пояс WBO виявиться вакантною, то Усик може побитися за нього з південноафриканцем Джозефом Паркером.
Нагадаємо, про кращі бої року, які заслуговують особливої уваги.
Як повідомляла Politeka, невгамовний Джошуа намітив собі третій бій після зустрічі з Усиком та Пулєвим.
Також Politeka писала, що промоутер Ломаченко розкрив, хто зупинить Джошуа до бою з Усиком.