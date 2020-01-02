Український боксер Олександр Усик - одним з небагатьох боксерів, які зуміли завоювати статус абсолютного чемпіона світу
До фіналу Всесвітньої боксерської суперсерії проти Мурата Гассієва, на кону якого стояли поясу WBA, WBO, WBC і IBF, Усик підходив після розставання зі своїм тренером Сергієм Ватаманюком, пише xsport.ua.
Підготовка до поєдинку в Москві проходила, без перебільшення, в суворій секретності.
У відео-превью від WBSS тренером Усика був показаний його катмэн Расс Анбер, але до кінця бою так і не було зрозуміло, хто дійсно готував українця до зустрічі з Гассієвим.
Тільки під час виходу боксерів в ринг стало ясно, що в кутку Усику допомагатиме Анатолій Ломаченко. Тоді відпали всі сумніви в тому, хто стане переможцем зустрічі.
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До речі, український боксер Олександр Усик взяв участь у новорічному випуску "Квартал 95".
За сценарієм "чоловік" Олени Кравець, якого грає Євген Кошовий, несподівано приїжджає із заробітків з Польщі і застає застає свою дружину в ліжку з непереможним боксером.
Олена пропонує "чоловікові" розібратися, але той різко змінює тон, коли бачить, хто сховався під ковдрою. Усик всіляко ухиляється від конфлікту і заявляє, що "безкоштовно людей не б'є".
Нагадаємо, Усик вразив незвичайним трюком, вражаюче відео.
Як повідомляла Politeka, невгамовний Джошуа намітив собі третій бій після зустрічі з Усиком та Пулєвим.
Також Politeka писала, що дружина Усика справила фурор відвертими фото.