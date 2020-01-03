Підбірка кращих голів португальського півзахисника Роналду з'явилася в мережі

Ця відео приурочено до голу, який португалець тиждень тому у складі туринського Ювентуса у високому стрибку забив у ворота генуезької Сампдорії в матчі чергового туру італійської Серії А, інформує відеоблог “120 Ярдів”.

Добірка охоплює голи, Кріштіану Роналду забивав протягом всієї своєї кар'єри, яка триває вже 18 сезонів, в складі англійського клубу Манчестер Юнайтед, іспанський Реал Мадрид, італійського "Ювентуса" і національної збірної Португалії.

Нещодавно ми писали, що чарівна дівчина нападника "Ювентуса" і збірної Португалії Кріштіану Роналду Джорджина Родрігес порадувала шанувальників спокусливим відео в соціальній мережі

Поки зірка футболу продовжує з туринської командою боротися за чергове чемпіонство в Італії, його кохана не втомлюється привертати до себе увагу яскравими світлинами.

Обраниця одного з кращих футболістів світу зараз перебуває на відпочинку в Арабських Еміратах і постійно ділиться кадрами з райського відпочинку.

На цей раз іспанська модель виклала відверте відео, на якому плюскається в басейні. Красуня вбралася в білу футболку і майже непомітні бікіні.

Нагадаємо, що Роналду підкорилося фантастичне досягнення в Лізі чемпіонів: новий рекорд.

Як повідомляла Politeka, Роналду шокував визнанням про важке дитинство: «Просили дати поїсти».

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