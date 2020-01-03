З'явилися деталі переговорів команди Ентоні Джошуа з провідними боксерськими організаціями по захисту чемпіонських поясів

У промоутера британського боксера Едді Хірна є конкретний план, націлений на те, щоб утримати чемпіонські пояси під контролем його підопічного.

Згідно з задумом Хірна, Джошуа повернеться на ринг у травні і проведе бій з Кубратом Пулєвим. Поєдинок стане обов'язковим захистом титулу IBF. Це буде означати, що Джошуа добровільно відмовиться від пояса WBO, обов'язковим претендентом на який є Олександр Усик.

Хирн хоче, щоб вакантний титул WBO в цій ситуації розігрувався між Олександром Усіком і Дереком Чісорою.

Цей бій орієнтовно повинен пройти вже в березні цього року в Англії. Хоча є ймовірність, що українець буде конкурувати і з Джозефом Паркером.

До речі, зараз володіє поясом WBO Ентоні Джошуа, якому потрібно проводити захист одразу за двома версіями – WBO і IBF.

У тому випадку, якщо британець вибере захист по лінії IBF – поєдинок з Курбатом Пулєвим, то є ймовірність, що WBO зробить свій пояс вакантним.

За нього можуть зійтися Олександр Усик та новозеландець Джозеф Паркер, який займає друге місце в рейтингу WBO.

Також ми писали, що український боксер Олександр Усик наполягає на негайному бою з об'єднаним чемпіоном дивізіону, британцем Ентоні Джошуа

Про це заявив промоутер Олександр Красюк.

"Все просто: в WBO санкціонували бій між володарем титулу і обов'язковим претендентом. Тепер ми очікуємо, що організація направить офіційний лист переможцю реваншу".

Однак, проблема в тому, що на бій з Джошуа претендує також і обов'язковий претендент по лінії IBF болгарин Кубрат Пулєв.

Нагадаємо, Усик вразив незвичайним трюком, вражаюче відео.

Як повідомляла Politeka, невгамовний Джошуа намітив собі третій бій після зустрічі з Усиком та Пулєвим.

Також Politeka писала, що дружина Усика справила фурор відвертими фото.