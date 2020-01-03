З'явилися деталі переговорів команди Ентоні Джошуа з провідними боксерськими організаціями по захисту чемпіонських поясів
У промоутера британського боксера Едді Хірна є конкретний план, націлений на те, щоб утримати чемпіонські пояси під контролем його підопічного.
Згідно з задумом Хірна, Джошуа повернеться на ринг у травні і проведе бій з Кубратом Пулєвим. Поєдинок стане обов'язковим захистом титулу IBF. Це буде означати, що Джошуа добровільно відмовиться від пояса WBO, обов'язковим претендентом на який є Олександр Усик.
Хирн хоче, щоб вакантний титул WBO в цій ситуації розігрувався між Олександром Усіком і Дереком Чісорою.
Безсоромна Леся Нікітюк посвітила принадами в невидимому топі: "Вау, які форми"
Ротару оскандалилася після промови Путіна, обуренню немає меж: "Це була умова..."
Молода невістка Пугачової показала пікантне фото з чоловіком: розмір декольте вражає
Усик виявився коханцем Кравець із "Квартала 95", Кошовий не стримався: скандальне відео
Цей бій орієнтовно повинен пройти вже в березні цього року в Англії. Хоча є ймовірність, що українець буде конкурувати і з Джозефом Паркером.
До речі, зараз володіє поясом WBO Ентоні Джошуа, якому потрібно проводити захист одразу за двома версіями – WBO і IBF.
У тому випадку, якщо британець вибере захист по лінії IBF – поєдинок з Курбатом Пулєвим, то є ймовірність, що WBO зробить свій пояс вакантним.
За нього можуть зійтися Олександр Усик та новозеландець Джозеф Паркер, який займає друге місце в рейтингу WBO.
Також ми писали, що український боксер Олександр Усик наполягає на негайному бою з об'єднаним чемпіоном дивізіону, британцем Ентоні Джошуа
Про це заявив промоутер Олександр Красюк.
"Все просто: в WBO санкціонували бій між володарем титулу і обов'язковим претендентом. Тепер ми очікуємо, що організація направить офіційний лист переможцю реваншу".
Однак, проблема в тому, що на бій з Джошуа претендує також і обов'язковий претендент по лінії IBF болгарин Кубрат Пулєв.
Нагадаємо, Усик вразив незвичайним трюком, вражаюче відео.
Як повідомляла Politeka, невгамовний Джошуа намітив собі третій бій після зустрічі з Усиком та Пулєвим.
Також Politeka писала, що дружина Усика справила фурор відвертими фото.