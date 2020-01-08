Боксер Тайсон Ф'юрі образив претендента на чемпіонський пояс за версією WBO – українця Олександра Усика

Агресію у британця викликала пропозиція президента WBO Пако Валькарселя провести бій між Ф'юрі та узбекистанським боксером Баходиром Жалоловим. У відповідь Ф'юрі різко висловився, обізвавши Усика бомжем.

"Може бути, я б послухав вас, якби ви не прибрали мене з першого місця рейтингу WBO! Якщо б ви не поставили вище мене якогось бомжа з важкої ваги, який провів лише один бій у надважкій вазі, тоді ви б могли мені вказувати", – сказав Ф'юрі, чиї слова наводить BoxingScene.

Валькарсель заявив, що позбавлення Тайсона Ф'юрі статусу обов'язкового претендента було викликане його контрактними зобов'язаннями, які не дозволяють йому в найближчому майбутньому битися за титул WBO або ж з суперниками з рейтингу організації.

"Чемп, ми тебе дуже поважаємо, але ти зараз недоступний... В цьому причина того, чому WBO прибрало тебе з рейтингів. До речі, чемп, удачі!", – зазначив Валькарсель.

До речі, колишній абсолютний чемпіон світу у важкій вазі Олександр Усик відвідав об'єднувальний бій Олександра Гвоздика проти Артура Бетербієва.

Напередодні український боксер в Чикаго успішно дебютував в суперважкому дивізіоні, після чого відправився у Філадельфію, де був присутній на поєдиноку свого співвітчизника, в якому той зазнав дострокову поразку, втративши свій пояс WBC.

Перед боєм стався кумедний випадок з участю Олександра Усика, коли він несподівано зіткнувся з, можливо, своїм майбутнім суперником — британським боксером Тайсоном Ф'юрі

Лінійний чемпіон хэвивейта проходив по залу і, помітивши українця, попрямував до нього, щоб привітати. Спортсмени потиснули один одному руки, після чого британець не упустив можливості підколоти дебютанта надважкої ваги, жартома оцінивши його готовність до нової вагової категорії.

«Привіт, чемпіон! Як ти? Встань, дай я подивлюся, наскільки ти великий», — сказав Ф'юрі, почавши «промацувати» українця.

Нагадаємо, раніше Усик назвав особистий топ боксерів світу.

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