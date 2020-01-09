Що відомо про майбутнє найважчої вагової категорії в боксі?

Яскраві супертяжі, які молодше 30-ти років, можуть прийти на зміну Джошуа, Ф'юрі і Вайлдеру

Список найперспективніших боксерів опублікувало видання sport.ua.

Ефе Аджагба

Вік: 25 років

Громадянство: Нігерія

Рекорд:12-0, 10 КО

В 2019 році Аджагба провів чотири поєдинки – три виграв достроково. Досвідчений Амір Мансур відмовився виходити на бій з велетнем вже після другого раунду, а інший ветеран Яго Кіладзе перевірив трималку проспекту, але потім все одно відправився в нокаут.

Даніель Дюбуа

Вік: 22 роки

Громадянство: Великобританія

Рекорд: 13-0, 12 КО

Він інтернаціональний чемпіон за версією WBO, а також має ще кілька другорядних титулів. Зріст і розмах рук ідеальні для супертяжа, як і вік. Якщо представники хэвивейта виходять на свій пік до тридцяти років, то страшно уявити, який це буде монстр, коли набереться досвіду за ці вісім років.

Владислав Сіренко

Вік: 24 роки

Громадянство: Україна

Рекорд: 13-0, 12 КО

Українець Сіренко повільно наближається до більш серйозних поєдинків. На даний момент він чемпіон за версією WBF International і чемпіон за версією EBP. Тренується під керівництвом Джеймса Алі Башира, який прогнозує українцю велике майбутнє.

Олександр Зайда

Вік: 26 років

Громадянство: Україна

Рекорд: 13-0, 10 КО

Крім постійних спарингів з топовими супертяжами, українець нещодавно зустрічався з Кевіном Джонсоном, якого йому вдалося перемогти за очками.

До речі, нещодавно ми писали, що українець Владислав Сіренко (12-0, 10 КО) здобув дванадцяту перемогу у професійній кар'єрі.

Український суперважкоатлет в рамках вечора боксу в ПАР здолав росіянина Дениса Бахтова (39-15, 26 КО).

Владислав Сіренко виграв поєдинок технічним нокаутом в сьомому раунді.

Український боксер володів абсолютною перевагою впродовж всього бою, впевнено пробиваючи захист свого опонента. У сьомому з восьми запланованих раундів Сіренко потряс росіянина боковим ударом і кинувся добивати, змусивши тим самим рефері зупинити бій.

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