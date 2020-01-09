Василь Ломаченко старанно тренується напередодні важливих поєдинків

Планується, що наступним суперником українця стане американець Теофимо Лопес. Ломаченко спробує відібрати у американця чемпіонський пояс і стати абсолютним королем легкого дивізіону.

Український боксер опублікував відео з тренування на особистій сторінці в Instagram, на ньому видно, як Ломаченко підтягується велику кількість разів.

«А скільки разів ти зможеш?» - підписав пост у соцмережі Ломаченко.

Нещодавно ми писали, що американський телеканал ESPN склав рейтинг кращих боксерів світу у віці 30+ років.

Список очолив українець Василь Ломаченко.

Повний рейтинг виглядає таким чином:

31 рік – Василь Ломаченко (14-1, 10 KO)

32 роки – Теренс Кроуфорд (35-0, 26 KO)

33 роки – Йорденис Згас (24-4, 11 KO)

34 роки – Деонтей Вайлдер (42-0-1, 41 KO)

35 років – Элейдер Альварес (24-1, 12 KO)

36 років – Сергій Ковальов (34-4-1, 29 KO)

37 років – Геннадій Головкін (37-1-1, 35 KO)

38 років – Кубрат Пулєв (28-1, 14 KO)

39 років – Гільєрмо Рігондо (19-1, 13 KO)

40+ років – Менні Пакьяо (62-7-2, 39 KO)

Крім того, ми писали про те, що український боксер Василь Ломаченко різко висловився на адресу боксера Флойда Мейвезера і чемпіона Джервонти Девіса.

В інтерв'ю YouTube-каналу Ломаченко заявив, що Мейвезер і Девіс більше нагадують бізнесменів, ніж амбітних спортсменів.

"Вони бізнесмени, а не спортсмени. Мейвезер і Девіс заробляють гроші. Я – спортсмен. Я хочу битися з топовими боксерами. Я хочу битися з кращими бійцями заради історії. Заради своєї історії та історії боксу. Тому ми готові влаштовувати поєдинки", – зазначив Ломаченко.

Нагадаємо, раніше Ломаченко вказав супернику на всі його помилки.

Politeka повідомляла, що український боксер похвалився новим автомобілем.

Також ми писали Ломаченко став найкращим боксером світу.