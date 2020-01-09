Василь Ломаченко старанно тренується напередодні важливих поєдинків
Планується, що наступним суперником українця стане американець Теофимо Лопес. Ломаченко спробує відібрати у американця чемпіонський пояс і стати абсолютним королем легкого дивізіону.
Український боксер опублікував відео з тренування на особистій сторінці в Instagram, на ньому видно, як Ломаченко підтягується велику кількість разів.
«А скільки разів ти зможеш?» - підписав пост у соцмережі Ломаченко.
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Нещодавно ми писали, що американський телеканал ESPN склав рейтинг кращих боксерів світу у віці 30+ років.
Список очолив українець Василь Ломаченко.
Повний рейтинг виглядає таким чином:
31 рік – Василь Ломаченко (14-1, 10 KO)
32 роки – Теренс Кроуфорд (35-0, 26 KO)
33 роки – Йорденис Згас (24-4, 11 KO)
34 роки – Деонтей Вайлдер (42-0-1, 41 KO)
35 років – Элейдер Альварес (24-1, 12 KO)
36 років – Сергій Ковальов (34-4-1, 29 KO)
37 років – Геннадій Головкін (37-1-1, 35 KO)
38 років – Кубрат Пулєв (28-1, 14 KO)
39 років – Гільєрмо Рігондо (19-1, 13 KO)
40+ років – Менні Пакьяо (62-7-2, 39 KO)
Крім того, ми писали про те, що український боксер Василь Ломаченко різко висловився на адресу боксера Флойда Мейвезера і чемпіона Джервонти Девіса.
В інтерв'ю YouTube-каналу Ломаченко заявив, що Мейвезер і Девіс більше нагадують бізнесменів, ніж амбітних спортсменів.
"Вони бізнесмени, а не спортсмени. Мейвезер і Девіс заробляють гроші. Я – спортсмен. Я хочу битися з топовими боксерами. Я хочу битися з кращими бійцями заради історії. Заради своєї історії та історії боксу. Тому ми готові влаштовувати поєдинки", – зазначив Ломаченко.
Нагадаємо, раніше Ломаченко вказав супернику на всі його помилки.
Politeka повідомляла, що український боксер похвалився новим автомобілем.
Також ми писали Ломаченко став найкращим боксером світу.