Фолловери українського боксера Василя Ломаченка активно висловлюють своє невдоволення через скандальне відео, який з'явився на його сторінці

Спортсмен опублікував ролик, в якому йдеться про "силу православного духу", на тлі розмов про який в кадрі не раз з'являються російські спецслужби.

Також, в кінці відео його автори висловлюють подяку за допомогу у зйомках "Ввічливим людям" - військовослужбовцям Росії, на формі яких не було розпізнавальних знаків.

Це викликало шквал критики в мережі. Підписники Ломаченко і просто користувачі Instagram обурені тим, що український боксер зважився на розміщення даного відео.

"Вася, ви пропустили удар, не чекав від вас", "Ломаченко повинні включити в списки на наступний обмін (обмін військовополоненими - Ред.)", "Який сором, поки українці помирають, щоб і Василя рідне місто не захопили, і не зробили з нього Донецьк з підвалами для тортур, Вася ходить з чуваками з руснявым прапором. Холодець в голові, не більше".

Нещодавно ми писали, що американський телеканал ESPN склав рейтинг кращих боксерів світу у віці 30+ років.

Список очолив українець Василь Ломаченко.

Повний рейтинг виглядає таким чином:

31 рік – Василь Ломаченко (14-1, 10 KO)

32 роки – Теренс Кроуфорд (35-0, 26 KO)

33 роки – Йорденис Згас (24-4, 11 KO)

34 роки – Деонтей Вайлдер (42-0-1, 41 KO)

35 років – Элейдер Альварес (24-1, 12 KO)

36 років – Сергій Ковальов (34-4-1, 29 KO)

37 років – Геннадій Головкін (37-1-1, 35 KO)

38 років – Кубрат Пулєв (28-1, 14 KO)

39 років – Гільєрмо Рігондо (19-1, 13 KO)

40+ років – Менні Пакьяо (62-7-2, 39 KO)

Крім того, ми писали про те, що український боксер Василь Ломаченко різко висловився на адресу боксера Флойда Мейвезера і чемпіона Джервонти Девіса.

В інтерв'ю YouTube-каналу Ломаченко заявив, що Мейвезер і Девіс більше нагадують бізнесменів, ніж амбітних спортсменів.

"Вони бізнесмени, а не спортсмени. Мейвезер і Девіс заробляють гроші. Я – спортсмен. Я хочу битися з топовими боксерами. Я хочу битися з кращими бійцями заради історії. Заради своєї історії та історії боксу. Тому ми готові влаштовувати поєдинки", – зазначив Ломаченко.

Нагадаємо, раніше Ломаченко вказав супернику на всі його помилки.

Politeka повідомляла, що український боксер похвалився новим автомобілем.

Також ми писали Ломаченко став найкращим боксером світу.