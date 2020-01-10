Український боксер Олександр Усик, який виступає в суперважкій вазі, показав, як тренується разом зі своїм сином

«Усик-молодший», — прокоментував відео Олександр.

До речі, Усик - батько трьох дітей, двох хлопчиків і дівчинки.

Користувачі мережі під враженням від відео, та зазначили, що підростає нове покоління.

"Все, хана Сані", "Ого швидкість🔥 "Підростає нове покоління!", "Кращий у своїй справі".

Також ми писали про те, що колишній чемпіон світу Баррі Макгіган заявив, що недостатня м'язова маса у Олександра Усика може коштувати йому кар'єри.

"Усик сподівається стати другим Евандером Холіфілдом, але мене турбує, що він не здається достатньо потужним для сучасного суперважкоатлета. Потужність - дотепер головний елемент в хэвивейте. В першій важкій вазі вона була в Усика в достатку, як і чудові навички. Це допомагало Усику залишатися на вершині, але коли суперник важить на 20 кілограмів більше, то завжди є ризик, що він тебе нокаутує", - цитує промоутера Mirror.

Крім того, ми нещодавно писали, що український боксер Олександр Усик поділився своєю думкою, коли потрібно йти зі спорту.

"Зав'язувати потрібно, коли тебе не пре. Коли ти не можеш встати о п'ятій ранку і бігти з якимось азартом. Коли ти не отримуєш задоволення від того, що ти робиш. Ви знаєте, мені подобається, коли у мене йде дуже важка робота, коли я приходжу після тренування і в мене болять всі м'язи", - говорить українець.

За його словами, коли ці відчуття зникнуть, це стане тривожним сигналом, що треба завершувати кар'єру.

Нагадаємо, Усик вразив незвичайним трюком, вражаюче відео.

Як повідомляла Politeka, невгамовний Джошуа намітив собі третій бій після зустрічі з Усиком та Пулєвим.

Також Politeka писала, що дружина Усика справила фурор відвертими фото.