Український боксер Олександр Усик Олександр відповів британському екс-чемпіону світу Тайсону Ф'юрі, який назвав його бомжем
Скандальному Ф'юрі не сподобалося, що Всесвітня боксерська організація (WBO) після першого ж успішного бою українця відразу призначила Олександра Усика обов'язковим претендентом на пояс WBO.
На критику Ф'юрі Олександр відреагував з гумором, опублікувавши у своєму Instagram, спільне з британцем фото і зробив підпис: "Тайсон, не плач".
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Нагадаємо, що раніше ми докладно написали, як боксер Тайсон Ф'юрі образив претендента на чемпіонський пояс за версією WBO – українця Олександра Усика.
Агресію у британця викликала пропозиція президента WBO Пако Валькарселя провести бій між Ф'юрі та узбекистанським боксером Баходиром Жалоловим. У відповідь Ф'юрі різко висловився, обізвавши Усика бомжем.
"Може бути, я б послухав вас, якби ви не прибрали мене з першого місця рейтингу WBO! Якщо б ви не поставили вище мене якогось бомжа з важкої ваги, який провів лише один бій у надважкій вазі, тоді ви б могли мені вказувати", – сказав Ф'юрі, чиї слова наводить BoxingScene.
Валькарсель заявив, що позбавлення Тайсона Ф'юрі статусу обов'язкового претендента було викликане його контрактними зобов'язаннями, які не дозволяють йому в найближчому майбутньому битися за титул WBO або ж з суперниками з рейтингу організації.
"Чемп, ми тебе дуже поважаємо, але ти зараз недоступний... В цьому причина того, чому WBO прибрало тебе з рейтингів. До речі, чемп, удачі!", – зазначив Валькарсель.
Нагадаємо, Усик вразив незвичайним трюком, вражаюче відео.
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