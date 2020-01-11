Український боксер Олександр Усик Олександр відповів британському екс-чемпіону світу Тайсону Ф'юрі, який назвав його бомжем

Скандальному Ф'юрі не сподобалося, що Всесвітня боксерська організація (WBO) після першого ж успішного бою українця відразу призначила Олександра Усика обов'язковим претендентом на пояс WBO.

На критику Ф'юрі Олександр відреагував з гумором, опублікувавши у своєму Instagram, спільне з британцем фото і зробив підпис: "Тайсон, не плач".

Нагадаємо, що раніше ми докладно написали, як боксер Тайсон Ф'юрі образив претендента на чемпіонський пояс за версією WBO – українця Олександра Усика.

Агресію у британця викликала пропозиція президента WBO Пако Валькарселя провести бій між Ф'юрі та узбекистанським боксером Баходиром Жалоловим. У відповідь Ф'юрі різко висловився, обізвавши Усика бомжем.

"Може бути, я б послухав вас, якби ви не прибрали мене з першого місця рейтингу WBO! Якщо б ви не поставили вище мене якогось бомжа з важкої ваги, який провів лише один бій у надважкій вазі, тоді ви б могли мені вказувати", – сказав Ф'юрі, чиї слова наводить BoxingScene.

Валькарсель заявив, що позбавлення Тайсона Ф'юрі статусу обов'язкового претендента було викликане його контрактними зобов'язаннями, які не дозволяють йому в найближчому майбутньому битися за титул WBO або ж з суперниками з рейтингу організації.

"Чемп, ми тебе дуже поважаємо, але ти зараз недоступний... В цьому причина того, чому WBO прибрало тебе з рейтингів. До речі, чемп, удачі!", – зазначив Валькарсель.

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