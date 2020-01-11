Абсолютний чемпіон світу у важкій вазі і претендент на пояс WBO в надважкій вазі Олександр Усик не вважає себе сильнішим Василя Ломаченка

Усик склав власний рейтинг Р4Р, передає xsport.ua.

"Я себе туди взагалі не ставлю. Ломаченко – перше місце, друге – Альварес, напевно, Теренс Кроуфорд, Еррол Спенс, він мені подобається, гарний боксер, там же Уайлдер", - зазначив Усик.

Нещодавно ми писали, що український боксер Олександр Усик грізно звернувся до фанатів, які його критикують.

Спортсмен заявив, що готовий зустрітися з хейтерами, щоб особисто вислухати невтішні слова в свою адресу.

"Друзі, злі, які мені пишуть якусь шляпу. Мене це не зачіпає і не дратує. Тим більше, це не змінить мою думку, яка у мене устоялась протягом довгого часу мого життя. Від того, що ви будете мене обзивати або писати якісь гидоти, я не стану краще або гірше. Давайте домовимося: якщо у вас є до мене якісь претензії, ми зберемося, і всі бажаючі, які хочуть сказати мені те, що про мене думають, зроблять це в обличчя. Це ж набагато приємніше, ніж писати якусь х*рню", – сказав Усик під час прямого ефіру на своїй сторінці в Instagram.

Нещодавно ми писали, що Усик на камеру гнівно "утоптав" критиків: "Давайте домовимося...".

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