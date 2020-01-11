Дружина екскапітана «Динамо» Миколу Морозюка Ірина порадувала шанувальників гарячими кадрами

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram дівчини.

Так, на опублікованих кадрах Морозюк позує після занять стретчинга, які, за її словами, їй «дуже треба» з-за захоплення танцями.

В якийсь момент дівчина елегантно поправляє білизну, демонструючи апетитні форми. В кінці відео Морозюк демонструє свою розтяжку, а також привабливі форми.

Уточнимо, що шанувальники дівчата не змогли висловити свою думку про тілі зірки – кадри вона викинула в Сторіс.

Як повідомлялося раніше, "гаряча" дружина екс-капітана "Динамо" Миколи Морозюка Ірина порадувала шанувальників сім'ї особистими кадрами

На новому опублікованому, ймовірно, домашньому відео зіркова парочка засвітилася в кадрі разом.

Так "у центрі подій" на відео, зрозуміло сама струнка розумниця, красуня, спорсменка Ірина - дівчина ефектно крокує на камеру в білизняному боді тілесного кольору, який відразу і не помітиш на її тілі. Також на зірці мережі було взуття на підборах.

Після, як, ймовірно, здається самій Ірині, модельного кроку, вона змахує волоссям і починає віддалятися з прицілу об'єктива, тут же в кадр входить її коханий і після того, як задивляється на грайливу красуню, хитає головою, мовляв, "жінки, що вони тільки не придумають". Всі "дійство" відбувалося під музику і в режимі сповільненої зйомки.

На кадрах видно підкачані ноги дружини спортсмена, і, частково, сідниці, в також обриси жіночої фігури.

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