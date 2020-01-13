Боксер Ділліан Уайт згадав, як проходили спільні сесії чемпіона світу в суперважкій вазі за версією WBC Деонтея Уайлдера і колишнього чемпіона світу Володимира Кличка

«Я бачив, як Уайлдера відправили в нокаут. Його нокаутував Володимир Кличко. Кличко відступав, робив фінти, бив по корпусу, кидав джеб, потім знову фінт, джеб і лівий хук. Уайлдер просто божеволів від такої роботи Володимира. Це був не нокдаун, а нокаут. Це причина, по якій Уайлдер з командою відмовилися битися з Кличком », - наводить слова Ділліана Уайта Sky Sports.

У наступному поєдинку Уайлдер зустрінеться з колишнім чемпіоном світу Тайсоном Ф'юрі. Їх другий поєдинок пройде в Лас-Вегасі 22 лютого.

У першому поєдинку Ф'юрі і Уайлдера, який відбувся в грудні 2018 року, була зафіксована нічия. Тоді Ф'юрі контролював більшу частину бою, перевершуючи суперника по техніці, але двічі опинявся в нокдауні.

Уайлдер провів 43 поєдинки в професійному боксі, здобувши 42 перемоги (у тому числі 41 нокаутом). На рахунку Ф'юрі 29 перемог в 30 боях.

Володимир Кличко провів останній бій в 29 квітня 2017 року програвши нокаутом Ентоні Джошуа.

Але останнім часом активно ходять чутки, що Український супертяж може відновити кар'єру. Кличко хоче побити рекорд Джорджа Формана, який став чемпіоном світу у віці 45 років.

"Чи можу я битися? Так. Я тримаю цей варіант відкритим. Це не повернення, щоб повернутися і зламати комусь щелепу. Це повернення, щоб побити рекорд. Джордж Форман зробив це. Мені здається, йому було 45 років, коли він став чемпіоном, і це досить круте досягнення ", - цитує Кличка Daily Mail.

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