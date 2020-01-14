Американська боксерка середньої ваги Кларесса Шилдс після перемоги над хорваткою Іваною Хабазіной перевершила рекорд українця Василя Ломаченка

Американка за рішенням суддів перемогла хорватську боксерки Іванну Хабазіну і завоювала титули WBC і WBO в першій середній вазі.

Бій пройшов на головній арені Атлантік Сіті. Американська боксерка володіла перевагою впродовж усього матчу і судді віддали американці заслужену перемогу 100: 89, 100: 90 і 99:89.

Таким чином, Шилдс стала чемпіонкою в трьох вагових категоріях після 10 поєдинків. Ломаченко, щоб повторити ідентичне досягнення знадобилося 12 поєдинків.

Як писала раніше Politeka, український боксер Василь Ломаченко потрапив в скандал, опублікувавши на своїй особистій сторінці в Instagram відео з російським спецназом.

У ролику голос за кадром читає вірш про православну віру, а в самому відео показані кадри з участю російських збройних сил.

Потім Чемпіон світу за версіями WBO, WBA і WBC в легкій вазі Василь Ломаченко, відповів на критику на свою адресу, і виклав в соцмережі відео, на якому згадав як піднімав прапор України на змаганнях.

Наступний свій бій Ломаченко проведе навесні цього року. Суперником українця стане небитий американець Теофімо Лопес. Поєдинок, швидше за все, пройде в Нью-Йорку або Саудівськый Аравії. Останній раз на ринг Ломаченко виходив у вересні минулого року, коли одноголосним рішенням суддів переміг британця Люка Кемпбелла.

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