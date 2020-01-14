Головний бій 2020 року вже близько.

Напередодні поєдинку, в Лос-Анджелесі відбулася прес-конференція перед реваншем між чемпіоном WBC в суперважкій вазі Деонтеєм Уайлдером і екс-чемпіоном світу в суперважкому дивізіоні Тайсоном Ф'юрі

Після прес-конференції боксери провели традиційну битву поглядів.

На відео, яке доступне в твіттері «Fox Sports» видно, що Уайлдер поводиться спокійно і незворушно, в той час як Ф'юрі кривляється і махає головою.

And so it begins. 🥊@BronzeBomber and @Tyson_Fury go face to face at the opening #WilderFury2 press conference. pic.twitter.com/eD11dcnqrG — FOX Sports: PBC (@PBConFOX) January 13, 2020

Матч реванш боксерів відбудеться 22 лютого. Нагадаємо, що в першому бою між боксерами Уайлдер двічі відправляв Ф'юрі в нокдаун, але британець зумів піднятися. У підсумку судді зафіксували нічию.

Нещодавно Politeka писала, що Ф'юрі і Уайлдер жорстко зчепилися перед боєм в словесный перепалці. Уайлдер заявив, що у Ф'юрі подушки замість кулаків, і він не нікого не зможе нокаутувати. Британський «циган» в боргу не залишився і відповів, що Уайлдер буде розтоптаний і він поселиться у нього в голові».

Майбутня сутичка повинна вирішити хто буде королем в суперважкому дивізіоні. Варто зазначити, що ці два боксери ще не знали гіркоти поразок у професійній кар'єрі.

Раніше букмекери визначилися з фаворитом бою. Ставки на перемогу Ф'юрі приймаються з коефіцієнтом 1,73. Показники на успіх Уайлдера досягають рівня 2,10. А нічийний результат оцінюється котируванням 19,00.

Як повідомляла Politeka, Ф'юрі показав, як виглядав при вазі понад 180 кг: "Немає нічого неможливого".

Також ми писали, що в реванші Уайлдер – Ф'юрі: експерти назвали фаворита супербою

Раніше Politeka повідомляла, що британець розкрив дату історичного бою.