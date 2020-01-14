Напередодні поєдинку, в Лос-Анджелесі відбулася прес-конференція перед реваншем між чемпіоном WBC в суперважкій вазі Деонтеєм Уайлдером і екс-чемпіоном світу в суперважкому дивізіоні Тайсоном Ф'юрі
Після прес-конференції боксери провели традиційну битву поглядів.
На відео, яке доступне в твіттері «Fox Sports» видно, що Уайлдер поводиться спокійно і незворушно, в той час як Ф'юрі кривляється і махає головою.
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Матч реванш боксерів відбудеться 22 лютого. Нагадаємо, що в першому бою між боксерами Уайлдер двічі відправляв Ф'юрі в нокдаун, але британець зумів піднятися. У підсумку судді зафіксували нічию.
Нещодавно Politeka писала, що Ф'юрі і Уайлдер жорстко зчепилися перед боєм в словесный перепалці. Уайлдер заявив, що у Ф'юрі подушки замість кулаків, і він не нікого не зможе нокаутувати. Британський «циган» в боргу не залишився і відповів, що Уайлдер буде розтоптаний і він поселиться у нього в голові».
Майбутня сутичка повинна вирішити хто буде королем в суперважкому дивізіоні. Варто зазначити, що ці два боксери ще не знали гіркоти поразок у професійній кар'єрі.
Раніше букмекери визначилися з фаворитом бою. Ставки на перемогу Ф'юрі приймаються з коефіцієнтом 1,73. Показники на успіх Уайлдера досягають рівня 2,10. А нічийний результат оцінюється котируванням 19,00.
Як повідомляла Politeka, Ф'юрі показав, як виглядав при вазі понад 180 кг: "Немає нічого неможливого".
Також ми писали, що в реванші Уайлдер – Ф'юрі: експерти назвали фаворита супербою
Раніше Politeka повідомляла, що британець розкрив дату історичного бою.