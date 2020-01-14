Британський суперважковаговик Хьюи Ф'юрі дав прогноз на потенційний поєдинок Джошуа - Пулєв, а також висловив думку про те, що український супертяж Олександр Усик стане найскладнішим опонентом для британського чемпіона

Своє інтерв'ю боксер дав відомому порталу Boxing Social. «Це точно буде найважчий бій для Джошуа. Олександр Усик - це дуже хороший боєць. Але так чи так він хороший в суперважкій вазі проти супертяжів? Скоро ми це дізнаємося», - заявив Ф'юрі.

Також він розповів, що вважає якщо Джошуа зустрінеться з Кубратом Пулєвим, то зломить його опір в пізніх раундах. Крім цього, Фюрі згадав про Деонтея Уайлдера та відзначив його нокаутуючий удар. «З ним потрібно залишатися сфокусованим всі 12 раундів, тому що Уайлдер знаходиться в суперформі і може донести свій удар в будь-яку хвилину. В такому випадку ти просто полетиш в нокаут», - заявив він.

Хьюї Ф'юрі є двоюрідним братом екс-чемпіона світу з боксу Тайсона Ф'юрі. Його батько тренує обох боксерів.

Професійна кар'єра бійця налічує 26 поєдинків, в яких він здобув 23 перемоги і зазнав 3 поразки. В останньому бою Ф'юрі програв за очками Олександру Повєткіну. Наступний свій бій він проведе проти чеха Павела Соура.

Для Усика в пріоритеті чемпіонський бій з Ентоні Джошуа. Якщо цей бій не відбудеться, то наступним суперником українця, швидше за все, стане Дерек Чісора.

Переговори між бійцями тривають. Також боксер з Нової Зеландії Джозеф Паркер готовий вийти в ринг проти українця, якщо їх поєдинок буде титульним

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