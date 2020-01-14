Ірландський боєць змішаного стилю Конор Макгрегор, колишній чемпіон UFC у двох вагових категоріях, розповів про бажання провести боксерський поєдинок зі знаменитим філіппінцем Менні Пакьяо і заявив, що стане чемпіоном світу з боксу

Про це повідомляє ESPN.

«Є пропозиція побитися з Менні Пакьяо. Ми їм запропонували. Вони думають. Кажуть, що прямо зараз трошки не час. Але шанс, що бій відбудеться, дуже хороший», - заявив ірландець.

Також Макгрегор зазначив, що міг би провести бій з Полом Маліньяджі, але йому це не цікаво, так як він легко його нокаутує.

Свій останній і єдиний бій в боксі Макгрегор провів проти Флойда Майвезера влітку 2017 року.

Легендарний боксер без проблем впорався з Конором і переміг технічним нокаутом в 10 раунді. Потім було повернення в UFC і поразки задушливим прийомом від Хабіба Нурмагомедова восени 2018 року.

З тих пір Макрегор на ринзі не з'являвся і поводиться, скоріше, як шоумен, а не боєць.

Варто зазначити, що за свою професійну кар'єру Майвезер перемагав Пакьяо. Їх бій тривав усі відведені 12 раундів і перемогу рішенням суддів завоював Майвезер.

За цей бій Флойд отримав 300 мільйонів доларів, а Пакьяо 150 $ млн без обліку продажів телевізійних трансляцій. Таким чином цей поєдинок став найприбутковішим за всю історію боксу.

Наступний свій бій Макгрегор проведе 18 січня на турнірі UFC в Лас-Вегасі. Його суперником буде американець Дональд Серрон. Поєдинок пройде в напівсередній вазі.

Як повідомляла Politeka, Пакьяо викликав Мейвезера на реванш: «Ми проведемо бій».

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