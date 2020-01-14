Бразильський півзахисник донецького Шахтаря Маркос Антоніо потрапив в сферу інтересів італійської Роми, яка шукає гравців на позицію центрального півзахисника

Як повідомляє Ilmessaggero.it., бразилець лише в списку претендентів, де також знаходяться Орель Мангаля з Штутгарта, Есекьель Альмендра з Боки Жуніорс і Гаетано Костровіллі з Фіорентини.

Раніше Politeka писала, що Рома цікавиться натуралізований українцем донецького Шахтаря Жуніором Мораесом.

Нагадаємо, що римлян тренує колишній тренер донеччан Пауло Фонсека, який відмінно знає сильні сторони футболістів Шахтаря.

Варто відзначити, що саме при ньому, Маркос Антоніо перейшов до складу «гірників» взимку 2018 року з португальського Ешторіла.

У нинішньому сезоні на рахунку 19-річного бразильця 16 матчів у всіх турнірах за «гірників», в яких він забив 1 гол.

На даний момент Шахтар очолює турнірну таблицю УПЛ, Рома займає 4-е місце в Серії А.

Раніше менеджер «Роми» Віталій Хливнюк повідомив, що римляни можуть провести товариський матч з Шахтарем в Україні. Проведення товариського матчу між командами є обов'язковою умовою, яку клуби обумовили після переходу в стан римлян Пауло Фонсеки.

Португальський тренер перейшов з Шахтаря до «вовків» на початку літа минулого року. Український клуб отримав тоді 1,5 мільйона євро відступних за дострокове розірвання контракту з фахівцем.

Раніше Politeka повідомляла, що капітан "Шахтаря" Тайсон шкодує про свою реакцію на расовий скандал в матчі УПЛ з "Динамо".

Також ми писали, що капітан Шахтаря отримав жахливий удар під час матчу: гравцю довелося рятувати життя.

Крім цього, Politeka повідомляла, що футболіст збірної України може переїхати до Італії.