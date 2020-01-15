Екс-захисник московського ЦСКА і збірної Росії Василь Березуцький розповів, як в Нідерландах відносяться до Росії і США

"Голландцям просто без різниці, що відбувається в інших країнах. Там усім просто по фігу ... Хоча все ж є одне, але. Цей народ не особливо любить войовничі країни, які проявляють агресію. Але ми для Нідерландів не єдині такі, адже голландці в тому ж ключі висловлюються і про американців. До них вони теж ставляться не дуже добре, тому що вони так само намагаються влаштовувати війни ", - наводить слова 37-річного ексфутболіста відомий портал «Чемпіонат».

Василь Березуцький закінчив кар'єру футболіста в 2018 році. Після цього він встиг попрацювати помічником головного тренера Леоніда Слуцького в голландському Вітессі.

Раніше Politeka повідомляла, що український захисник московського "Динамо" Іван Ордець порівняв збірні України та Росії та оцінив свої шанси потрапити в збірну на Євро-2020.

На питання журналіста російського порталу «Спорт-Експрес» «Чия збірна сильніша України або Росії?» Іван Ордець відповів коротко і ясно - «Українська».

«В першу чергу це заслуга головного тренера Андрія Шевченка і його італійських помічників, - додав він. - Плюс футболістів, звичайно, з великим досвідом виступів у єврокубках. З «Шахтаря» багато хлопців, з київського «Динамо», «Зорі». Вони не бояться, не б'ють м'яч аби куди, а спокійно виходять з-під пресингу через пас, контролюють м'яч».

Варто зазначити, що в чемпіонаті Росії грає ще один колишній гравець збірної України Ярослав Ракицький. Після переходу в пітерський Зеніт дорога в національну збірну йому також була закрита.

І Ордець, і Ракицький знали на що йшли, переїжджаючи в Росію, але як то кажуть гроші не пахнуть.

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