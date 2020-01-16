Блондинка-красуня засвітила свої спокусливі стегна і не тільки...

Дружина екс-капітана "Динамо" Миколи Морозюка Ірина перестала так активно, як вона це робила раніше публікувати фото і відео особистого характеру в мережі, але, все ж, не забула підігріти інтерес публіки до своєї персони пікантним відео в сторіз

На новому опублікованому, ймовірно, відео-селфі зоряна красуня засвітилася в кадрі разом з високим чоловіком. Про це пише Politeka.net з посиланням на Instagram Ірини Морозюк.

Пишногруда блондинка пішла релаксувати без свого зіркового чоловіка, хоча, деякі фани відзначили, що масажист, який змусив Ірину застонати чи то від болю, чи то від задоволення - дуже схожий на її чоловіка зовні. Ірина лежачи роздягненою на масажному столі в буквальному сенсі видавала неоднозначні звуки: "Ааауу", "Мммм" і тому подібні.

Крім цього струнка знаменитість показала типове селфі в дзеркало в мереживній білизні і про ліфто-лук частково в облягаючому вуличному "прикиді" не забула.

Нагадаємо, на іншому новому опублікованому кадрі модель прощається з курортним і спекотним Дубаї і обіцяє повернутися. Ефектна блондинка позує в топі, який злегка просвічує, червоній кепці і стильному костюмі вільного крою.

Вбрання вигідно підкреслило основні «принади» зірки соцмереж – пишні груди, підтягнутий живіт. Крім того, підписники звернули увагу, що дружина футболіста зловживає, на їхню думку, уколами краси і тому подібними процедурами.

Дехто у своїх коментарях відверто сміються з «перекроєної» жінки, на їхню думку сама по собі зовнішність Ірини Морозюк вельми посередня і їй «не залишалося нічого іншого», окрім себе апгрейдити.

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