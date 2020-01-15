Колишній чемпіон світу у другій середній вазі Карл Фроч дав інтерв'ю в якому оцінив перспективи проведення бою Усик-Джошуа

"При ідеальному сценарії Джошуа потрібно зберегти всі титули, оскільки буде добре, якщо він стане абсолютним чемпіоном, - сказав Фроч порталу Sky Sports. - Я думаю, що в хевівейті повинен бути один чемпіон.

Якщо Джошуа повинен спочатку битися з Пулєвим, а потім - з Усиком, то нехай так і буде. Як уболівальник боксу я хочу побачити його бій з Олександром. Однак я вважаю, що Усику спершу треба побитися з гідним суперважковаговиком. І таким суперником для нього є Дерек Чісора.

Він покаже нам, чи здатний Усик витримати бій проти могутнього опонента з важким ударом, який іде вперед. Усик поки не пропускав удари в підборіддя від панчерів".

Карл Фроч провів на професійному рингу 35 боїв, зазнавши в них дві поразки. У 2015 році він оголосив про завершення про завершення спортивної кар'єри.

Нещодавно ми писали, що промоутер українського боксера Олександр Красюк заявив, що Усик готовий боксувати за титул чемпіона світу за версією WBO. Якщо Джошуа відмовиться від обов'язкового захисту титулу WBO, то цілком ймовірно, що організація розіграє пояс між Усиком і Джозефом Паркером, який в рейтингу WBO знаходиться вище всіх.

Ентоні Джошуа доведеться обрати, який пояс йому дорожче: WBO або IBF, так як обов'язкові захисти призначені майже на один і той же час, і жодна з організацій не хоче переносити бій. Якщо Джошуа вибере захищати пояс IBF, то наступний поєдинок він проведе проти обов'язкового претендента - болгарина Кубрата Пулєва.

Нагадаємо, що Олександр Усик дебютував в суперважкій вазі 12 жовтня минулого року. Український важкоатлет достроково переміг Чазза Уїзерспуна.

Варто відзначити, що в 2019 році Усик відмовився від всіх чемпіонських поясів у важкій вазі, щоб перейти в суперважку вагу, або як його ще називають «королівський дивізіон».

Як повідомляла Politeka, українець готовий повторити подвиг Усика у Всесвітній боксерській суперсерії: "Я мрію ...".

Також ми писали, невгамовний Джошуа намітив собі третій бій після зустрічі з Усиком та Пулєвим: "Зробимо це!". Також ми писали,

Раніше Politeka повідомляла, Усик на камеру гнівно "утоптав" критиків: "Давайте домовимося...".