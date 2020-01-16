Боксер Ділліан Уайт згадав, як перебував у таборі Володимира Кличка, коли українець готувався до захисту титулу чемпіона світу

У британця трапився конфлікт з майбутнім чемпіоном світу Ентоні Джошуа, який також знаходився в таборі Кличка.

«Я хотів тоді вдарити Джошуа, він говорив всілякі дурниці, просто дратував мене. Алі Башир та інші тренера не дали мені накинутися на нього. Було гаряче. Кличко по-дружньому поводився з особистостями на кшталт Джошуа. Вони дуже схожі за своїм мисленням і поведінкою», - сказав Ділліан Уайт.

Крім цього, британець згадав свій спаринг з Володимиром Кличком.

«Я побачив, як Кличко відправляє людей у нокаут. Я подумав: «Невже це правда. Ніфіга ти мене не нокаутуєш». Я вийшов і став пресингувати Володимира. Ми гідно билися. Через це мене відправили додому», - заявив Уайт.

Раніше ми писали, як Ділліан Уайт згадував спільні сесії чемпіона світу в суперважкій вазі за версією WBC Деонтея Уайлдера і колишнього чемпіона світу Володимира Кличка.

«Я бачив, як Уайлдера відправили в нокаут. Його нокаутував Володимир Кличко. Кличко відступав, робив фінти, бив по корпусу, кидав джеб, потім знову фінт, джеб і лівий хук. Уайлдер просто божеволів від такої роботи Володимира. Це був не нокдаун, а нокаут. Це причина, по якій Уайлдер з командою відмовилися битися з Кличком», - озвучив слова Ділліана Уайта портал Sky Sports.

Британський боксер провів на професійному рингу 28 боїв, здобувши перемоги в 27 поєдинках. Єдиної поразки Уайт зазнав у грудні 2015 року технічним нокаутом від Ентоні Джошуа. В останньому своєму поєдинку Уайт переміг рішенням суддів поляка Маріуша Ваха.

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