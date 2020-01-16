Претендент на чемпіонський пояс WBC британець Тайсон Ф'юрі в інтерв'ю зухвало пройшовся по своєму співвітчизнику Ентоні Джошуа, який є чемпіоном світу за версіями WBA, WBO і IBF

Ф'юрі заявив, що Джошуа запропонував йому допомогу в процесі підготовки до реваншу з Деонтеєм Уайлдером, але потім дав задній хід.

"Як завжди, вони кидають слова на вітер. Я прийняв пропозицію, але вони включили задню, взявши все, що хотіли від цієї ситуації. Джошуа - це не Уайлдер, але я б запросив його в табір і відлупцював бы його. Але давайте дивитися правді в очі: Джошуа не приїде.

Його тренерський штаб боїться, щоб я не побив Джошуа в спарингу. Це була просто дурна пропозиція. Не подумавши, я відразу ж її прийняв. Просто така я людина. Джошуа не прийде до мене. У нього немає яєць, щоб приїхати і провести спаринг. Ось і всі справи.

У реванші з Руїсом Джошуа показав нуний виступ. Він пробивав і тікав. Це ганебний стиль, а він - боягуз. Але вийшло так, як вийшло. Джошуа переміг за очками справедливо", - наводить слова Ф'юрі авторитетний портал BoxingScene.com.

Матч реванш між Деонтеєм Уайлдером і Тайсоном Ф'юрі відбудеться 22 лютого. Нагадаємо, що в першому бою між боксерами Уайлдер двічі відправляв Ф'юрі в нокдаун, але британець зумів піднятися. У підсумку судді зафіксували нічию.

Раніше Politeka повідомляла, що в Лос-Анджелесі відбулася прес-конференція між чемпіоном WBC в суперважкій вазі Деонтеєм Уайлдером і екс-чемпіоном світу в суперважкому дивізіоні Тайсоном Ф'юрі. Після прес-конференції боксери провели традиційну битву поглядів.

На прес-конференції Ф'юрі сказав, що незадоволений вердиктом суддів в першому поєдинку і на цей раз закінчить бій достроково. Він обіцяє відправити Уайлдера в нокаут вже у 2 раунді.

Чемпіон відповів, що в першому бою був готовий не на 100%, і в цей раз підходить повністю підготовленим до поєдинку. «Мій бійцівський IQ дуже високий. І завдяки йому я і знищую опонентів в такому яскравому стилі, який запам’ятовується», - заявив Уайлдер.

Як повідомляла Politeka, Ф'юрі показав, як виглядав при вазі понад 180 кг: "Немає нічого неможливого".

в реванші Уайлдер – Ф'юрі: експерти назвали фаворита супербою Також ми писали, що

Раніше Politeka повідомляла, що британець розкрив дату історичного бою.