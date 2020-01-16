Авторитетне бельгійське видання повідомило, яку вартість потрібно заплатити бельгійському Генту, щоб отримати українця Романа Яремчука

Нещодавно Гент придбав нападника Андерсона Ніангбо, що може серйозно вплинути на ігровий час інших форвардів команди.

У плани головного тренера не входить Жан-Люк Домпу. У гравця влітку закінчується контракт, і клуб готовий з ним розлучитися вже в січні. А ось на Романа Яремчука наставник розраховує. Більш того, з українцем готові розпрощатися тільки влітку за суму не менше 15 млн євро, повідомляє voetbalbelgie.be.

Яремчук перейшов у Гент з Динамо влітку 2017 року підписавши 4-річний контракт. В основі киян форвард не зміг закріпитися, граючи в оренді та дублі. У Бельгії Яремчук став основним форвардом своєї команди і стабільно викликається в збірну України, де також є основним форвардом. У поточному сезоні у футболіста 14 забитих м'ячів за Гент. Він є найкращим бомбардиром команди. На даний момент клуб українця займає 3 місце в чемпіонаті Бельгії.

Нещодавно ми писали, що мюнхенська Баварія зробила пропозицію Шахтарю про трансфер захисника Додо.

Як повідомляє Goal.com чемпіон Німеччини запропонував за бразильця 25 мільйонів євро. Керівництво «гірників», в свою чергу, хоче отримати за 21-річного футболіста 30 мільйонів. Портал Transfermarkt оцінює вартість Додо в 4 мільйонів євро. Зараз Баварія займає 3 місце в чемпіонаті Німеччини.

Додо перейшов в Шахтар влітку минулого року з португальської Віторії. За цей час бразилець провів за донеччан 17 поєдинків, в яких відзначився 2 забитими голами і 3 результативними передачами.



Politeka повідомляла, що капітан "Шахтаря" Тайсон шкодує про свою реакцію на расовий скандал в матчі УПЛ з "Динамо".

Крім цього, Politeka повідомляла, що футболіст збірної України може переїхати до Італії.