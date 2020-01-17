Відомий британський тренер Дейв Колдуел, який в минулому відповідав за підготовку до боїв Дерека Чісори, висловився про його можливий поєдинок проти Олександра Усика
В інтерв'ю порталу Behind The Gloves Колдуелл завив, що у Чісори немає шансів перебоксувати українця, але є можливість перемогти в іншому стилі, використовуючи свої сильні сторони.
«Дерек ніколи не перебоксує Усика. Для перемоги йому потрібно використовувати свої фізичні можливості. В цьому плані Чісора жорсткий і досконалий боєць. У нього важкі руки і сильний удар. Йому потрібно вийти на війну і бити Усика в голову. Протягом усього поєдинку Дерек повинен пресингувати. Потрібно уповільнити противника і зробити це треба дуже-дуже жорстко.Це дпоможе перемогти», - сказав тренер.
Крім цього, Колдуелл відзначив сильні сторони Усика.
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«Можна вийти в ринг і наносити мільйони ударів, але який у цьому сенс? Усик чудово рухається. Коли він бився з Белью, багато експертів говорили, що потрібно перебоксувати Усика, але нічого не вийшло. Українець чудово пересувається і відчуває дистанцію. Удар Усика не такий слабкий, як може здатися. Він не одноударовий нокаутер, але б'є важче, ніж багато хто вважає. Він змусив себе поважати», - додав Колдуелл.
Раніше Politeka повідомляла, що відомий російський промоутер Володимир Хрюнов вважає, що Усику не варто боксувати з Дереком Чісорою.
В інтерв'ю "Спорт-Експрес" Хрюнов повідомив, що українцеві не треба поспішати з вибором грізних суперників і варто провести два-три бої з боксерами рівня Чазза Уїзерспуна. Також він порадив берегти Олександра Усика, тому що це прекрасна людина з усіх точок зору, і прекрасний боксер.
Нагадаємо, що Олександр Усик дебютував в суперважкій вазі 12 жовтня минулого року. Український важкоатлет достроково переміг Чазза Уїзерспуна.
Як повідомляла Politeka, українець готовий повторити подвиг Усика у Всесвітній боксерській суперсерії: "Я мрію ...".
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