Ірландський боєць змішаних єдиноборств виявив бажання провести бій з колишнім тимчасовим чемпіоном UFC у легкій вазі Тоні Фергюсоном

Вже завтра ввечері, за американським часом, Макгрегор на турнірі UFC 246 в Лас-Вегасі битиметься з американцем Дональдом Серроне.

«Як би не закінчився цей поєдинок мені б хотілося зустрітися і з Хабібом Нурмагомедовим та Тоні Фергюсоном. У мене була своя історія з Тоні, ми управляли його кар'єрою в рамках співпраці з компанією Paradigm. І знаєте, після того як я пішов, він залишився в порядку», - заявив Макгрегор.

Варто зазначити, що Тоні Фергюсон, в минулому своєму бою, перемагав технічним нокаутом майбутнього суперника Конора Дональда Серроне. В цілому, 35-річний боєць ММА провів в клітці 28 боїв, зазнавши при цьому 3 поразки. Наступний свій бій американець повинен провести 18 квітня в Нью-Йорку проти Хабіба Нурмагомедова.

Нещодавно президент UFC Дана Уайт повідомив, що готовий дати Макгрегору шанс поквитатися з Нурмагомедовим. Щоб реванш відбувся Конор повинен перемогти Серроне, і стати офіційним претендентом на бій з чемпіоном UFC, яким є Нурмагомедов.

Також ми писали, що Конор Макгрегор, колишній чемпіон UFC у двох вагових категоріях, розповів про бажання провести боксерський поєдинок зі знаменитим філіппінцем Менні Пакьяо і заявив, що стане чемпіоном світу з боксу.

Свій останній і єдиний бій в боксі Макгрегор провів проти Флойда Майвезера влітку 2017 року. Легендарний боксер без проблем впорався з Конором і переміг технічним нокаутом в 10 раунді. Потім було повернення в UFC і поразки задушливим прийомом від Хабіба Нурмагомедова восени 2018 року.

Як повідомляла Politeka, Пакьяо викликав Мейвезера на реванш: «Ми проведемо бій».

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