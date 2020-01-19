Колишній чемпіон UFC Конор Макгрегор дав коментар після бою з Дональдом Серроне

"Я повернувся. Це відмінне почуття. Я став першим бійцем, хто вигравав нокаутом в першому раунді в трьох дивізіонах. Не можу сказати, що я вийшов на пік своєї форми, але я близький до цього. Що далі? Мені подобається в напівсередній вазі, я себе відмінно відчуваю в цій категорії, але це не означає, що я не зможу знову спуститися в легку вагову категорію», - прокоментував Конор свою перемогу.

Його суперник Дональд Серроне після бою був небагатослівним. Він зазначив, що Макгрегор застав його зненацька і він не очікував такого напору від ірландця. Також 36-річний американець зазначив, що не має наміру завершувати кар'єру і буде продовжувати битися.

Нагадуємо, що сьогодні в Неваді на T-Mobile арені пройшов великий турнір UFC 246. Головною подією вечора став бій Коннора Макгрегора і Дональда Серроне.

«Ковбой» нічого не зміг протиставити ірландцеві в октагоні.

На самому початку бою Конор налетів на суперника і не дав тому навіть отямитися. Спочатку Макгрегор плечем розбив ніс Серроне і потрапив з ноги в щелепу, а потім вже добив Дональда.

Бій тривав 40 секунд. Макгрегор показав, що знаходиться у відмінній формі і його ще рано скидати з рахунків.

Це був перший бій Конора в клітці після поразки від Хабіба. Нагадаємо, що ірландець тоді був дискваліфікований і більше року не виходив в Октагон.

Варто відзначити, що президент UFC Дана Уайт заявив, що якщо Макгрегор переможе Серроне, то він дасть ірландцеві провести матч-реванш з Хабібом.

Перед сьогоднішнім боєм Макгрегор повідомив, що хоче зустрітися з колишнім тимчасовим чемпіон UFC у легкій вазі Тоні Фергюсоном. «Як би не закінчилася цей поєдинок мені б хотілося зустрітися і з Хабібом Нурмагомедова, і Тоні Фергюсоном. У мене була своя історія з Тоні, ми управляли його кар'єрою в рамках співпраці з компанією Paradigm. І знаєте, після того як я пішов, він залишився в порядку », - сказав Макгрегор.

Так що, цілком ймовірно, що Макгрегор в наступному поєдинку вийде в Октагон проти переможця цієї пари. Також ірландець заявляв, що хоче стати чемпіоном світу по боксу. Конор вже зробив пропозицію легендарному філіппінця Менні Пакьяо. Чемпіон з боксу ще не дав свою відповідь.

Як повідомляла Politeka, Макгрегор - Серроне: відео неймовірного нокауту.

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