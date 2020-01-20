Колишній чемпіон світу Тайсон Ф'юрі в інтерв'ю повідомив, що йому не цікавий бій з Олександром Усиком

Як передає портал BoxingNews24, Ф'юрі сказав, що Усик - маленький супертяж, який погано говорить по-англійськи.

«Усика немає в списку боксерів з якими я хочу побитися. Він ніхто (ноунейм). Я не зароблю грошей в бою з ним. Для чого мені з ним битися? Він маленький супертяж, який погано говорить по-англійськи. Я бажаю великих боїв, а цей бій ніколи не стане таким. Усик може бути великою зіркою в Україні, але на заході він є іноземцем. Чемпіон в суперважкій вазі повинен бути з США або Великобританії. На Заході не цікавляться українцем», - заявив Ф'юрі.

Наступний свій бій Ф'юрі проведе з Деонтеєм Уайлдером. Матч-реванш відбудеться 22 лютого. Нагадаємо, що в першому бою між боксерами Уайлдер двічі відправляв Ф'юрі в нокдаун, але британець зумів піднятися. У підсумку судді зафіксували нічию.

Раніше Politeka повідомляла, що в Лос-Анджелесі відбулася прес-конференція між чемпіоном WBC в суперважкій вазі Деонтеєм Уайлдером і екс-чемпіоном світу в суперважкому дивізіоні Тайсоном Ф'юрі. Після прес-конференції боксери провели традиційну битву поглядів.

На прес-конференції Ф'юрі сказав, що незадоволений вердиктом суддів в першому поєдинку і на цей раз закінчить бій достроково. Він обіцяє відправити Уайлдера в нокаут вже у 2 раунді.





Нещодавно ми писали, що промоутер українського боксера Олександр Красюк повідомив, що Усик готовий боксувати за титул чемпіона світу за версією WBO. Якщо Джошуа відмовиться від обов'язкового захисту титулу WBO, то цілком ймовірно, що організація розіграє пояс між Усиком і Джозефом Паркером, який в рейтингу WBO знаходиться вище всіх.

Нагадаємо, що Олександр Усик дебютував в суперважкій вазі 12 жовтня минулого року. Український важкоатлет достроково переміг Чазза Уїзерспуна.

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