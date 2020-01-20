Батько непереможного чемпіона UFC Хабіба Нурмагомедова заявив, що його син може провести бій з Флойдом Майвезером, але є умова

Абдулманап Нурмагомедов в інтерв'ю ТАСС повідомив, що спочатку Хаббібу потрібно перемогти Тоні Фергюсона.

«У Флойда 50 поєдинків і нуль поразок, він найбільший чемпіон в боксі, і він також хоче побитися з непереможеним чемпіоном, яким є Хабіб. Зараз у нас за планом Тоні Фергюсон. Дайте нам з ним покінчити, і після цього ми півроку попрацюємо з Ломаченко, а потім буде боксерський поєдинок. Тільки у нас є одна умова: бій повинен пройти 11 раундів за правилами боксу і 1 по ММА. Якщо Хабіб протримається 11 раундів проти найбільшого чемпіона, то чому Мейвезеру не провести один раунд за правилами ММА?», - заявив батько Хабіба.

У попередніх своїх інтерв'ю Абдулманап Нурмагомедов говорив, що Хабіб не проти знову битися з Конором Макгрегором, але за цей бій команда Нурмагомедова хоче отримати 100 мільйонів доларів.

Бій Хабіба Нурмагомедова проти Тоні Фергюсона відбудеться в квітні цього року в Лас-Вегасі. В останньому своєму бою росіянин достроково переміг Конора Макгрегора.

Нагадуємо, що 18 січня в Неваді на T-Mobile арені пройшов великий турнір UFC 246. Головною подією вечора став бій Коннора Макгрегора і Дональда Серроне.

«Ковбой» нічого не зміг протиставити ірландцеві в октагоні.

На самому початку бою Конор налетів на суперника і не дав тому навіть отямитися. Спочатку Макгрегор плечем розбив ніс Серроне і потрапив з ноги в щелепу, а потім вже добив Дональда.

Бій тривав 40 секунд. Макгрегор показав, що знаходиться у відмінній формі і його ще рано скидати з рахунків.

Це був перший бій Конора в клітці після поразки від Хабіба. Нагадаємо, що ірландець тоді був дискваліфікований і більше року не виходив в октагон.

Варто відзначити, що президент UFC Дана Уайт заявив, що якщо Макгрегор переможе Серроне, то він дасть ірландцеві провести матч-реванш з Хабібом.

Як повідомляла Politeka, Макгрегор - Серроне: відео неймовірного нокауту.

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