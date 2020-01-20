Відразу ж після перемоги Макгрегора над Серроне Флойд Мейвезер анонсував свій бій з двома легендами ММА
На своїй сторінці в Іnstagram непереможний американський боксер опублікував дві фотографії, на яких анонсуються поєдинки Флойда проти Хабіба Нурмагомедова і Конора Макгрегора. В анонсі вказаний 2020 рік, але точна дата не повідомляється. Таким чином Мейвезер натякнув, що не проти провести бій з бійцями МАА.
У 2017 році Флойд вже бився з Конором за правилами боксу. Легендарний боксер без проблем впорався з Конором і переміг технічним нокаутом в 10 раунді. Останній свій вихід на ринг Мейвезер здійснив в 2018 році, провівши в Японії виставковий бій проти місцевого кікбоксера.
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Раніше ми писали, що Макгрегор заявив, що хоче стати чемпіоном світу по боксу і вже зробив пропозицію про проведення бою відомому філіппінському боксерові Менні Пакьяо. В даний момент боєць ММА чекає відповіді від філіппінця.
Також Politeka повідомляла, що батько Хабіба Абдулманап Нурмагомедов в інтерв'ю ТАСС повідомив, що його син не проти побитися з Мейвезером.
«У Флойда 50 поєдинків і нуль поразок, він найбільший чемпіон в боксі, і він також хоче побитися з непереможеним чемпіоном, яким є Хабіб. Зараз у нас за планом Тоні Фергюсон. Дайте нам з ним покінчити, і після цього ми півроку попрацюємо з Ломаченко, а потім буде боксерський поєдинок. Тільки у нас є одна умова: бій повинен пройти 11 раундів за правилами боксу і один по ММА. Якщо Хабіб протримається 11 раундів проти найбільшого чемпіона, то чому Мейвезеру не провести один раунд за правилами ММА?», - заявив батько Хабіба.
Як повідомляла Politeka, Макгрегор - Серроне: відео неймовірного нокауту.
Також ми писали, що в реванші Уайлдер - Ф'юрі: експерти назвали фаворита супербоя.