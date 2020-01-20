Загальний заробіток ірландського бійця змішаного стилю Конора Макгрегора, за поєдинок з американцем Дональдом Серроне склав 78 мільйонів доларів

Як повідомляє авторитетне видання Lad Bible, Макгрегор заробив майже по 2 мільйонів доларів за кожну секунду бою з Дональдом Серроне. Офіційний гонорар ірландця склав 3 мільйони доларів, а більшу частину суми він заробив від продажу переглядів бою та рекламі.

Нагадуємо, що 18 січня в Неваді на T-Mobile арені пройшов великий турнір UFC 246. Головною подією вечора став бій Коннора Макгрегора і Дональда Серроне.

«Ковбой» нічого не зміг протиставити ірландцеві в октагоні.

На самому початку бою Конор налетів на суперника і не дав тому навіть отямитися. Спочатку Макгрегор плечем розбив ніс Серроне і потрапив з ноги в щелепу, а потім вже добив Дональда.

Бій тривав 40 секунд. Макгрегор показав, що знаходиться у відмінній формі і його ще рано скидати з рахунків.

Це був перший бій Конора в клітці після поразки від Хабіба. Нагадаємо, що ірландець тоді був дискваліфікований і більше року не виходив в Октагон.

Варто відзначити, що президент UFC Дана Уайт заявив, що якщо Макгрегор переможе Серроне, то він дасть ірландцеві провести матч-реванш з Хабібом.

Раніше ми повідомляли, що відразу ж після перемоги Макгрегора над Серроне Флойд Мейвезер анонсував свій бій з двома легендами ММА.

На своїй сторінці в Іnstagram непереможений американський боксер опублікував дві фотографії, на яких анонсуються поєдинки Флойда проти Хабіба Нурмагомедова і Конора Макгрегора. В анонсі вказаний 2020 рік, але точна дата не повідомляється. Таким чином Мейвезер натякнув, що не проти провести бій з бійцями МАА.

Як повідомляла Politeka, Макгрегор - Серроне: відео неймовірного нокауту.

Також ми писали, що в реванші Уайлдер - Ф'юрі: експерти назвали фаворита супербоя.