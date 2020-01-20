Небитий хорватський супертяж Філіп Хрговіч висловив бажання провести бій з Олександром Усиком

В інтерв'ю сайту klitschko-brothers.com хорват заявив, що зможе перемогти Усика.

«Нам варто з'ясувати з Усіком хто сильніший. Я вважаю, зможу побити українця. Я хочу вийти в ринг проти Олександра, або в цьому, або в наступному році. Наші дороги обов'язково перетнуться. В кінці січня я буду в Києві і хочу подивитися Усіку в очі. Так я зрозумію чи хоче він нашого бою. Крім цього, я хочу відвідати музей Кличко та зустрітися з Володимиром. Я мрію повторити його досягнення в боксі, коли він домінував в супертяжах протягом 10 років. Я допомагав йому готуватися до бою проти Джошуа і знаходження в тренувальному таборі Кличка дало мені багато досвіду», - сказав Хргович.





Варто зазначити, що хорват знаходився в таборі Кличка в 2017 році, коли той готувався до поєдинку з Ентоні Джошуа.

На професійному рингу хорват провів 10 боїв, в яких здобув 10 перемог, з них 8 нокаутом.

Нещодавно ми писали, що промоутер українського боксера Олександр Красюк повідомив, що Усик готовий боксувати за титул чемпіона світу за версією WBO. Якщо Джошуа відмовиться від обов'язкового захисту титулу WBO, то цілком ймовірно, що організація розіграє пояс між Усиком і Джозефом Паркером, який в рейтингу WBO знаходиться вище всіх.





Нагадаємо, що Олександр Усик дебютував в суперважкій вазі 12 жовтня минулого року. Український важкоатлет достроково переміг Чазз Уїзерспуна.

Варто відзначити, що в 2019 році Усик відмовився від всіх чемпіонських поясів у важкій вазі, щоб перейти в суперважку вагу, або як його ще називають «королівський дивізіон».

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