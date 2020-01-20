Він, як і Конор, перемагав Серроне нокаутом в першому раунді.

Американський боєць ММА Джастін Гетжі викликав на бій епатажного Конора Макгрегора

Після перемоги ірландця над Дональдом Серроне Гетжі написав в своєму Тwitter: « Цей хлопець хороший. Гей, ворушись і прийми цей бій. Назви моє ім'я, Конор». У записі американець позначив Макгрегора, але той поки не дав свою відповідь.

That man is good. Bitch move to take that fight. Say my name @TheNotoriousMMA — Justin Gaethje 🇺🇸 (@Justin_Gaethje) January 19, 2020

Джастін Гетжі виступає в легкій ваговій категорії UFC. 31-річний боєць провів в клітці 23 поєдинки, зазнавши лише двох поразок. В останньому бою він переміг недавнього суперника Конора Дональда Серроне. Гетжі відправив «ковбоя» в нокаут у першому раунді.

Нагадуємо, що 18 січня в Неваді на T-Mobile арені пройшов великий турнір UFC 246. Головною подією вечора став бій Коннора Макгрегора і Дональда Серроне.

«Ковбой» нічого не зміг протиставити ірландцеві в октагоні. На самому початку бою Конор налетів на суперника і не дав тому навіть отямитися. Спочатку Макгрегор плечем розбив ніс Серроне і потрапив з ноги в щелепу, а потім вже добив Дональда. Бій тривав 40 секунд. Макгрегор показав, що знаходиться у відмінній формі і його ще рано скидати з рахунків.

Це був перший бій Конора в клітці після поразки від Хабіба. Нагадаємо, що ірландець тоді був дискваліфікований і більше року не виходив в Октагон.

Варто відзначити, що президент UFC Дана Уайт заявив, що якщо Макгрегор переможе Серроне, то він дасть ірландцеві провести матч-реванш з Хабібом.

Раніше ми повідомляли, що відразу ж після перемоги Макгрегора над Серроне Флойд Мейвезер анонсував свій бій з двома легендами ММА. На своїй сторінці в Іnstagram непереможний американський боксер опублікував дві фотографії, на яких анонсуються поєдинки Флойда проти Хабіба Нурмагомедова і Конора Макгрегора. В анонсі вказаний 2020 рік, але точна дата не повідомляється. Таким чином Мейвезер натякнув, що не проти провести бій з бійцями МАА.

Як повідомляла Politeka, Макгрегор - Серроне: відео неймовірного нокауту.

Також ми писали, що в реванші Уайлдер - Ф'юрі: експерти назвали фаворита супербоя.