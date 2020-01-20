Український голкіпер очолив рейтинг найдорожчих воротарів Сегунди

Після переходу в Ов'єдо, в другій під силу дивізіон Іспанії, Лунін став найдорожчим гравцем свого клубу. Відомий футбольний портал Transfermarkt оцінює українця в 3 мільйони євро. Найближчий переслідувач з Ов'єдо - півзахисник Хоель Барсенас, якого оцінюють в один мільйон двісті тисяч євро. Крім цього, Лунін ділить перше місце з воротарем Райо Вальєкано Столє Дімітрієвським, серед найдорожчих голкіперів Сегунди. Варто відзначити, що в рейтингу найдорожчих воротарів Сегунди Лунін випередив голкіпера Расінга Люку Зідана, який розташувався на третьому місці.

Українець встиг зіграти за "Ов'єдо" два матчі, в яких пропустив 3 голи.

Нагадаємо, що Андрій Лунін недавно перейшов з мадридського Реала в Ов'єдо на правах оренди, і вже встиг провести два офіційні матчі в складі «астурийцев».

У першому матчі аутсайдер другого під силу дивізіону Іспанії Ов'єдо на виїзді протистояв одному з лідерів Сегунди Альмерії.

Головний коуч Ов'єдо Хаві Росада довірив місце у воротах українському голкіперу. У першому таймі гравці Альмерії, незважаючи на те, що володіли ігровою перевагою, всього лише раз потривожили Луніна.

У другому таймі ситуація змінилася. На 62 хвилині за спірний фол був призначений пенальті в ворота «астурийців». Український воротар, який славиться вмінням відбивати 11-метрові, на цей раз, не зміг взяти удар з точки.

А на 73 хвилині матчу Андрій Лунін, на пару із захисником своєї команди стали «антигероями» матчу. Футболісти не змогли розібратися в простій ситуації, дозволивши супернику відібрати м'яч і забити другий гол.

Другий свій матч в основі «астурийців» Лунін провів проти Уески. Його команда зіграла внічию 1:1.

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