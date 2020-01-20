Також британець розповів, хто на його думку сильніше, Джошуа або Уайлдер.

Колишній чемпіон світу Тайсон Ф'юрі розповів на кого ставить в потенційному бою «Уайлдер-Джошуа, а також повідомив скільки ще поєдинків він проведе в боксі

Ф'юрі вважає, що у його співвітчизника Джошуа немає шансів проти Уайлдера. «Діонтей нокаутує Джошуа за два раунди. Це ідеальній варінт для американця. Джошуа пре по прямій як вантажівка. Кажуть, що Ентоні круто виглядав в останньому бою проти Руїса? Я б так не сказав. Він намагався пересуватися по рингу, але при цьому, виглядав як Бембі на льоду. І це проти розжирілого Руїса», - заявив Ф'юрі.

Також британець повідомив скільки ще боїв в боксі він планує провести.

«Я повинен провести за контрактом всього 3 бої. Мої суперники - це Уайлдер, Джошуа і хтось ще. Я сам не знаю, хто буде третім. Можливо, Ділліан Уайт, або хтось ще. Після цих великих поєдинків, мені буде нічого доводити в рингу. Хто знає? А раптом я проведу ще 5 років поза боксом, а потім повернуся в віці?», - сказав Ф'юрі.

Наступний свій бій Ф'юрі проведе з Деонтеєм Уайлдером. Матч-реванш відбудеться 22 лютого. Нагадаємо, що в першому бою між боксерами Уайлдер двічі відправляв Ф'юрі в нокдаун, але британець зумів піднятися. У підсумку судді зафіксували нічию.

Нещодавно Politeka повідомляла, що колишній чемпіон світу Тайсон Ф'юрі в інтерв'ю Радіо Свобода заявив, що йому не цікавий бій з Олександром Усиком

Як передає портал BoxingNews24, Ф'юрі сказав, що Усик - маленький супертяж, який погано говорить по-англійськи.

«Усика немає в списку боксерів з якими я хочу побитися. Він ніхто (ноунейм). Я не зароблю грошей в бою з ним. Для чого мені з ним битися? Він маленький супертяж, який погано говорить по-англійськи. Я бажаю великих боїв, а цей бій ніколи не стане таким. Усик може бути великою зіркою в Україні, але на заході він є іноземцем. Чемпіон в суперважкій вазі повинен бути з США або Великобританії. На Заході не цікавляться українцем», - заявив Ф'юрі.

Як повідомляла Politeka, українець готовий повторити подвиг Усика у Всесвітній боксерській суперсерії: "Я мрію ...".

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