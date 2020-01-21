WBA, WBC, IBF і WBO опублікували оновлені рейтинги своїх організацій

Олександр Усик, який встиг провести лише один бій у надважкій вазі знаходиться в топі рейтингів усіх організацій.

За версією WBO Усик знаходиться на першому місці і є обов'язковим претендентом на чемпіонський бій з Ентоні Джошуа. У рейтингу WBA і WBC українець займає друге місце, його випереджають Тревор Брайан і Тайсон Ф'юрі. Найнижчу позицію Усик займає в рейтингу IBF, там українець шостий у списку. Першу позицію IBF окупував болгарин Кубрат Пулєв.

Варто відзначити, що в 2019 році Усик відмовився від всіх чемпіонських поясів у важкій вазі, щоб перейти в суперважку вагу, або як її ще називають «королівський дивізіон». Нагадаємо, що Олександр Усик дебютував у суперважкій вазі 12 жовтня минулого року. Український супертяж достроково переміг Чазза Уізерспуна.

Після цього бою, промоутер українського боксера Олександр Красюк повідомив, що Усик готовий боксувати за титул чемпіона світу за версією WBO. Якщо Джошуа відмовиться від обов'язкового захисту титулу WBO, то цілком ймовірно, що організація розіграє пояс між Усіком і Джозефом Паркером, який у рейтингу WBO знаходиться вище всіх.

Якщо ж і цей поєдинок не відбудеться, то швидше за все Усик проведе поєдинок проти американця Дерека Чісори. Ймовірна дата поєдинку - березень цього року.

Ентоні Джошуа доведеться вибирати, який пояс йому дорожче: WBO або IBF, так як обов'язкові захисту призначені майже на один і той же час, і жодна з організацій не хоче переносити бій. Якщо Джошуа вибере захищати пояс IBF, то наступний поєдинок він проведе проти обов'язкового претендента - болгарина Кубрата Пулєва.

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