На турнірі ММА SSP Fight Night 46 в Каліфорнії американський боєць змішаних єдиноборств Емон Бейкер протистояв співвітчизнику співвітчизника Річарда Трейу

Для перемоги Бейкеру знадобилося всього 18 секунд. Він взяв суперника в захват, і кинув вниз головою на настил октагона. Рефері зупинив бій і зарахував перемогу нокаутом.

Одразу ж після поєдинку Трейу госпіталізували, так як він втратив свідомість. За інформацією лікарів життя бійця поза небезпекою.

Нагадаємо, що 18 січня, в Неваді на T-Mobile арені пройшов великий турнір UFC 246. Головною подією вечора став бій Коннора Макгрегора і Дональда Серроне. На самому початку бою Конор налетів на суперника і не дав тому навіть отямитися. Спочатку Макгрегор плечем розбив ніс Серроне і потрапив з ноги в щелепу, а потім вже добив Дональда. Бій тривав 40 секунд. Макгрегор показав, що знаходиться у відмінній формі і його ще рано скидати з рахунків.

Раніше ми писали, що поєдинок за участю українського борця переріс у масову бійку. На турнірі з вільної боротьби у Туреччині у ваговій категорії до 79 кілограм у півфіналі зустрічалися українець Хасан Закарієв і грузин Зураб Эрбоцанашвили. Їх поєдинок переріс у масову бійку.

Після свистка рефері бійці продовжили з'ясовувати стосунки. Через деякий час до них приєдналися представники обох команд. Потім головним персонажем став тренер українця, який ударом в щелепу вирубав Эрбоцанашвили. Суддям не відразу вдалося розборонити бійку, так як на килимі було занадто багато учасників побоїща.

Зазначимо, що обох спортсменів дискваліфікували за бійку.

Як повідомляла Politeka, Пакьяо викликав Мейвезера на реванш: «Ми проведемо бій».

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