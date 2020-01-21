Британець поставив крапку в розмовах про його поєдинок з Усиком.

Чемпіон світу за версіями WBO, WBA, IBF і IBO в суперважкій вазі Ентоні Джошуа заявив, що хоче провести бій проти обов'язкового претендента по лінії WBO Олександра Усика

«Бокс – це бізнес. Тому ми бажаємо проводити бої з кращими бійцями дивізіону. Усик – це кращий тяж! Раз він перейшов в суперважку вагу, то я хочу з ним битися. Люди кажуть, що він маленький, але подивіться на досягнення Евандера Холіфілда. Усик здатний повторити його шлях. Щоб повністю розкритися він повинен битися проти топових боксерів хэвівейта. Я буду першим топом, хто кине йому виклик», - наводить слова Джошуа портал Sky Sports.

Варто відзначити, що в 2019 році Усик відмовився від всіх чемпіонських поясів у важкій вазі, щоб перейти в суперважку вагу, або як її ще називають «королівський дивізіон». Нагадаємо, що Олександр Усик дебютував у суперважкій вазі 12 жовтня минулого року. Український супертяж достроково переміг Чазза Візерспуна.

Після цього бою, промоутер українського боксера Олександр Красюк повідомив, що Усик готовий боксувати за титул чемпіона світу за версією WBO. Якщо Джошуа відмовиться від обов'язкового захисту титулу WBO, то цілком ймовірно, що організація розіграє пояс між Усіком і Джозефом Паркером, який у рейтингу WBO знаходиться вище всіх.

Якщо ж і цей поєдинок не відбудеться, то швидше за все Усик проведе поєдинок проти американця Дерека Чісори. Ймовірна дата поєдинку - березень цього року.

Ентоні Джошуа доведеться обрати, який пояс йому дорожче: WBO або IBF, так як обов'язкові захисти призначені майже на один і той же час, і жодна з організацій не хоче переносити бій. Якщо Джошуа обере захищати пояс IBF, то наступний поєдинок він проведе проти обов'язкового претендента - болгарина Кубрата Пулєва.

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