Ірландський боєць змішаного стилю Конор Макгрегор влаштував гучну вечірку після перемоги над Дональдом Серроне

Зірка ММА завітав в один з найпопулярніших нічних клубів Лас-Вегаса. Доступ на вечірку був відкритий усім бажаючим, і фанати могли спокійно перебувати в залі разом з Конором. На відео видно, що Конор знаходиться у відмінному настрої, танцює і посміхається. Чи вживав він спиртні напої невідомо.

Нагадуємо, що 18 січня в Неваді на T-Mobile арені пройшов великий турнір UFC 246. Головною подією вечора став бій Коннора Макгрегора і Дональда Серроне.

«Ковбой» нічого не зміг протиставити ірландцю в октагоні. На самому початку бою Конор налетів на суперника і не дав тому навіть отямитися. Спочатку Макгрегор плечем розбив ніс Серроне і потрапив з ноги в щелепу, а потім вже добив Дональда.

Бій тривав 40 секунд. Макгрегор показав, що знаходиться у відмінній формі і його ще рано скидати з рахунків. Загальний заробіток ірландського бійця склав 78 мільйонів доларів. Як повідомляє авторитетне видання Lad Bible, Макгрегор заробив майже 2 мільйонів доларів за кожну секунду бою з Дональдом Серроне. Офіційний гонорар ірландця склав 3 мільйони доларів, а більшу частину суми він заробив від продажу переглядів бою і рекламі.

Після бою з Серроне Конор шанобливо висловився про бабусю американського бійця, яка присутня на всіх поєдинках онука. «Вона просто феноменальна жінка, ця леді. Вона була на арені з першого бою і до нашого з Дональдом. Навіть після того, як я переміг її онука, вона підійшла до мене і проявила до мене повагу. Я у відповідь проявив свою. Було здорово нарешті зустрітися з нею», - наводить слова спортсмена MMA Junkie.

Цілком ймовірно, що свій наступний поєдинок Конор проведе проти переможця пари Хабіб-Тоні Фергюсон, який відбудеться в квітні.

Як повідомляла Politeka, Макгрегор - Серроне: відео неймовірного нокауту.

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