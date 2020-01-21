Відомий британський боксер Ділліан Вайт дав прогноз щодо майбутньої кар'єрі Олександра Усика в суперважкій вазі

Британець не вірить в перемоги Усика над іменитими суперниками. «Думаю, що Чісора поб'є Усика, якщо буде в оптимальних кондиціях. Українець вважає Дерека занадто повільним. Йому не варто недооцінювати Чісору. Джошуа свій наступний бій проведе проти Кубрата Пулєва. Спочатку він нокаутує болгарина, а потім переможе Усика, але бій проти українця буде набагато важчим», - цитує Уайта Boxing News 24.

Зазначимо, що Ділліан Вайт є обов'язковим претендентом на пояс чемпіона WBC, яким володіє Деонтей Вайлдер.

Раніше ми писали, що чемпіон світу за версіями WBO, WBA, IBF і IBO в суперважкій вазі Ентоні Джошуа заявив, що хоче провести бій проти обов'язкового претендента по лінії WBO Олександра Усика.

«Бокс – це бізнес. Тому ми бажаємо проводити бої з кращими бійцями дивізіону. Усик – це кращий тяж! Раз він перейшов в суперважку вагу, то я хочу з ним битися. Люди кажуть, що він маленький, але подивіться на досягнення Евандера Холіфілда. Усик здатний повторити його шлях. Щоб повністю розкритися він повинен битися проти топових боксерів хэвівейта. Я буду першим топом, хто кине йому виклик», - наводить слова Джошуа портал Sky Sports.

Якщо Джошуа відмовиться від обов'язкового захисту титулу WBO, то цілком ймовірно, що організація розіграє пояс між Усіком і Джозефом Паркером, який у рейтингу WBO знаходиться вище всіх. Якщо ж і цей поєдинок не відбудеться, то швидше за все Усик проведе поєдинок проти американця Дерека Чісори. Ймовірна дата поєдинку - березень цього року. Ентоні Джошуа доведеться обирати, який пояс йому дорожче: WBO або IBF, так як обов'язкові захисти призначені майже на один і той же час, і жодна з організацій не хоче переносити бій. Якщо Джошуа оберезахищати пояс IBF, то наступний поєдинок він проведе проти обов'язкового претендента - болгарина Кубрата Пулєва.

Як повідомляла Politeka, Ф'юрі показав, як виглядав при вазі понад 180 кг: "Немає нічого неможливого".

Раніше Politeka повідомляла, що британець розкрив дату історичного бою.