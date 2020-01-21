У мережі з'явилося відео присвячене дебюту в UFC чинного чемпіона в легкій ваговій категорії росіянина Хабіба Нурмагомедова

Відео опублікував офіційний Тwitter організації. Перший бій Хабіба в UFC відбувся 20 січня 2012 року. Його суперником був іранець Камал Шалорус. Росіянин застосував задушливий прийом в третьому раунді і супернику залишалося тільки здатися. З найкращими моментами бою можна ознайомитися на відео.

31-річний Нурмагомедов провів 12 боїв UFC, в яких здобув 12 перемог. Всього на рахунку Хабіба, чий дебют у змішаних єдиноборствах відбувся в 2008 році, 28 перемог у 28 поєдинках в MMA.

Наступним суперником Хабіба стане 35-річний американець Тоні Фергюсон. Бійці вийдуть в октагон на турнірі UFC у Нью-Йорку 18 квітня.

Нещодавно ми повідомляли, як Макгрегор влаштував гучну вечірку з фанатами. Ірландський боєць змішаного стилю Конор Макгрегор влаштував гучну вечірку після перемоги над Дональдом Серроне. Зірка ММА завітав в один з найпопулярніших нічних клубів Лас-Вегаса. Доступ на вечірку був відкритий усім бажаючим, і фанати могли спокійно перебувати в залі разом з Конором. На відео видно, що Конор знаходиться у відмінному настрої, танцює і посміхається. Вживав він спиртні напої невідомо.

Нагадуємо, що 18 січня в Неваді на T-Mobile арені пройшов великий турнір UFC 246. Головною подією вечора став бій Коннора Макгрегора і Дональда Серроне. «Ковбой» нічого не зміг протиставити ірландцю в октагоні. На самому початку бою Конор налетів на суперника і не дав тому навіть отямитися. Спочатку Макгрегор плечем розбив ніс Серроне і потрапив з ноги в щелепу, а потім вже добив Дональда. Бій тривав 40 секунд. Макгрегор показав, що знаходиться у відмінній формі і його ще рано скидати з рахунків.

Цілком імовірно, що свій наступний поєдинок Конор проведе проти переможця пари Хабіб-Тоні Фергюсон, який відбудеться у квітні.

Як повідомляла Politeka, Макгрегор - Серроне: відео неймовірного нокауту.

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