Екс-тренер українця Джонатан Бенкс вирішив прояснити ситуацію
Минулого тижня відомий боксер Ділліан Вайт повідомив, що бачив, як Кличко відправив у нокаут Уайлдера під час спарингу. Тайсон Ф'юрі також заявляв, що це правда. Чемпіон світу за версією WBC Деонтей Уайлдер все заперечує.
«Почну з того, що я особисто підбирав спаринг-партнерів Володимира. І той же Уайлдер з'явився у тренувальному таборі Кличка після мого запрошення. Чи правда те, що Володимир його наглухо вирубив під час спарингу? Ні, це неправда. Чи Правда те, що Кличко відправив Вайлдера у нокдаун? Так, було діло», - наводить слова Джонатана Бенкса портал vringe.com.
У наступному поєдинку Уайлдер зустрінеться з колишнім чемпіоном світу Тайсоном Ф'юрі. Їх другий поєдинок пройде в Лас-Вегасі 22 лютого. У першому поєдинку Ф'юрі і Уайлдера, що відбувся в грудні 2018 року, була зафіксована нічия. Тоді Ф'юрі контролював більшу частину бою, перевершуючи суперника по техніці, але двічі опинявся в нокдауні. Уайлдер провів 43 поєдинки в професійному боксі, і здобув 42 перемоги (в тому числі 41 нокаутом). На рахунку Ф'юрі 29 перемог у 30 боях.
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Володимир Кличко провів останній бій в 29 квітня 2017 року програвши нокаутом Ентоні Джошуа. Але останнім часом активно ходять чутки, що український супертяж може відновити кар'єру. Кличко хоче побити рекорд Джорджа Формана, який став чемпіоном світу у віці 45 років.
"Чи Можу я битися? Так. Я тримаю цей варіант відкритим. Це не повернення, щоб повернутися і зламати комусь щелепу. Це повернення, щоб побити рекорд. Джордж Форман зробив це. Мені здається, йому було 45 років, коли він став чемпіоном, і це досить круте досягнення", - цитує Кличко Daily Mail.
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