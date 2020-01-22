Колишній чемпіон світу Володимир Кличко вразив глядачів виходом у ринг на бій проти Девіда Хея

Український боксер влаштовував справжні шоу, виходячи на поєдинок. Відомий портал Boxing King Media опублікував відео, де Кличко виходить в ринг проти Девіда Хея. Перед поєдинком глядачам показали міні-фільм, в якому були задіяні Джордж Форман і Віталій Кличко. «Це найкращий вихід на ринг?», - запитують журналісти порталу.

Тоді, в 2011 році, Кличко переміг Хея одноголосним рішенням суддів і захистив чемпіонські пояси. Бій відбувся в німецькому Гамбурзі на «Имтех Арені».

Підписники каналу, жартома, запропонували свої варіанти, але з позначкою «найгірший вихід на ринг». Тут перемогу здобув британський боксер Скотт Куіг, який вийшов на бій прямо зі свого будинку. Одягнений він був тільки в труси і боксерські рукавички. У такому вигляді він йшов на арену.

Ще один крутий вихід на ринг здійснив колишній чемпіон світу в напівлегкій вазі за версіями WBO, IBF, WBC, IBO Насім Хамед. Він вийшов під славнозвісний хіт Майкла Джексона Thriller з відповідними декораціями. Глядачі були в захваті.

Володимир Кличко провів останній бій в 29 квітня 2017 року програвши нокаутом Ентоні Джошуа. Але останнім часом активно ходять чутки, що український супертяж може відновити кар'єру. Кличко хоче побити рекорд Джорджа Формана, який став чемпіоном світу у віці 45 років.

"Чи Можу я битися? Так. Я тримаю цей варіант відкритим. Це не повернення, щоб повернутися і зламати комусь щелепу. Це повернення, щоб побити рекорд. Джордж Форман зробив це. Мені здається, йому було 45 років, коли він став чемпіоном, і це досить круте досягнення", - цитує Кличко Daily Mail.

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