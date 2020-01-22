Дворазовий чемпіон світу і срібний призер Олімпійських ігор 2016 з греко-римської боротьби, народний депутат від партії "Слуга народу" Жан Беленюк висловився про свій можливий перехід в MMA

«Мене там чекають. Я пообіцяв, що покажу себе в ММА. Багато борців, які переходять у змішані види єдиноборств виступають там не дуже ефективно. Мені до октагона поки ще далеко. Головне поставити удар і навчитися правильно вести себе в боях. Я не хочу, щоб перший вихід в октагон зіпсував мені враження від подальшої кар'єри. Але якщо я побачу в собі потенціал, то чому б не спробувати. Мені здається ще не було депутатів чемпіонів ММА», - заявив Беленюк порталу "Трибуна".

28-річний борець народився в Києві. Його батько з Руанди, загинув під час військового перевороту на батьківщині. Жана виховувала його мати-українка. Греко-римською боротьбою займається з 2000 року. З 29 серпня 2019 року Народний депутат Верховної ради України IX скликання від партії «Слуга народу.

Нещодавно Жан Беленюк викладав на своїй сторінці в соціальних мережах спільне фото з Конором Макгрегором, під час його візиту в Україну. «-Конор, все дуже просто, значить б'єш Серроне лівою ногою в щелепу і добиваешь в партері! ⠀ ⠀

- Зрозумів, мій темношкірий братик. Це не займе більше сорока секунд», - в жартівливій формі підписав фото Беленюк.

Раніше ми писали, що американський боєць ММА Дональд Серроне може пропустити близько півроку. Як повідомляє MMA Junkie, Серроне отримав множинні травми в бою проти Конора Макгрегора, включаючи перелом носа і легкий перелом очної орбіти. Лікування бійця може зайняти тривалий період. Атлетична комісія штату Невада випустила медичну заяву, де вказано, що боєць відсторонений від змагань, як мінімум до 18 лютого. Після додаткового обстеження відсторонення Серроне може тривати до півроку.

Як повідомляла Politeka, Макгрегор - Серроне: відео неймовірного нокауту.

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