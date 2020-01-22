Тренер Джозефа Паркера розповів з ким буде битися його підопічний, якщо не вдасться домовитися з Усиком

Тренер новозеландця Кевін Баррі вважає, що Усик націлений свій наступний бій провести проти чемпіона світу Ентоні Джошуа, а його підопічному потрібно шукати інший варіант.

«Ми хочемо зміцнити свої позиції в рейтингу, тому Джозеф поб'ється 29 лютого з гідним супротивником. Мені здається WBO не відбере пояс у Джошуа, якщо він відмовиться його захищати в найближчому бою, і вибере боксувати проти Пулєва. Якщо б це відбулося, то ми б билися з Усиком за вакантний титул. Джошуа не дозволить цьому статися. Я думаю Усик почекає Джошуа до літа, поки той усуне Кубрата Пулєва, а потім битиметься з ним. А ми в свою чергу хочемо провести влітку бій проти Дерека Чісори. Він сильний хлопець і ми хочемо його дістати», - наводить слова Баррі Sky Sports.

За повідомленнями порталу RingPolska 29 лютого Паркер вийде на ринг проти польського боксера Маріуша Ваха. Саме поляк є пріоритетною метою на найближчий поєдинок новозелландца.

Раніше ми писали, що чемпіон світу за версіями WBO, WBA, IBF і IBO в суперважкій вазі Ентоні Джошуа заявив, що хоче провести бій проти обов'язкового претендента по лінії WBO Олександра Усика.

«Бокс – це бізнес. Тому ми бажаємо проводити бої з кращими бійцями дивізіону. Усик – це кращий тяж! Раз він перейшов в суперважку вагу, то я хочу з ним битися. Люди кажуть, що він маленький, але подивіться на досягнення Евандера Холіфілда. Усик здатний повторити його шлях. Щоб повністю розкритися він повинен битися проти топових боксерів хэвивейта. Я буду першим топом, хто кинути йому виклик», - наводить слова Джошуа портал Sky Sports.

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