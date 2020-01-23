Український боєць Муай-тай Сергій Мавлютов здобув яскраву перемогу на турнірі в Росії

Український боєць переміг естонської суперника Яна Бєляєва. Для перемоги нашому співвітчизнику вистачило одного удару. Кут опонента вирішив відразу ж припинити поєдинок. Відео побиття з'явилося на каналі Іnstagram української асоціації Муай-тай. Підпис до відео говорить: «Топовий удар від українця. Витягнув суперника на себе і закінчив точним попаданням з лівого».

Муай-тай або Тайський бокс вважається одним з найжорсткіших видів контактних єдиноборств. Боєць, даного виду єдиноборств, працює не тільки кулаками або ступнями. На ближніх дистанціях йдуть у бій лікті і передпліччя, коліна і гомілки.

Двобої проходять під зажигнательную музику, в основному під ритмічні барабанні звуки в живому виконанні. Тайський бокс набув популярності ще в середні століття, але популярним став у другій половині ХХ століття.

Нещодавно Politeka повідомляла, що поєдинок за участю українського борця переріс у масову бійку.

На турнірі з вільної боротьби у Туреччині у ваговій категорії до 79 кілограм у півфіналі зустрічалися українець Хасан Закарією і грузин Зураб Эрбоцанашвили. Їх поєдинок переріс у масову бійку

Після свистка рефері бійця продовжили з'ясовувати стосунки. Через деякий час до них приєдналися представники обох команд. Потім головним персонажем став тренер українця, який ударом в щелепу вирубав Эрбоцанашвили. Суддям не відразу вдалося розборонити бійку, так як на килимі було занадто багато учасників побоїща.

Зазначимо, що обох спортсменів дискваліфікували за бійку.

Як повідомляла Politeka, Ф'юрі показав, як виглядав при вазі понад 180 кг: "Немає нічого неможливого".

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