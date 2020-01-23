Абдулманап Нурмагомедов, батько і тренер чемпіона UFC Хабіба, поділився думкою про поєдинок свого сина проти Тоні Фергюсона і перемоги Конора в останньому бою

Його слова наводить відомий портал championat.com. «Чи став Фергюсон сильніше? Це не важливо, головне, що Хабіб ніколи не був слабшим Тоні. Він потужніший і більше домінуючий боєць. Думаю, ми закотимо Фергюсона. Я не можу сказати, що Тоні здав за ці роки, так би він програв, але цього не траплялося», - сказав батько Хабіба.

Також він висловився про останній поєдинок Макгрегора проти Серроне. Абдулманап не виключає можливості «договірняка». «Це був не бій, а муляж. Раніше ми бачили, як б'ється Серроне. Просто UFC потрібно було повернути Макгрегора, а для цього потрібна його перемога. З чого ми повинні давати Конору реванш? Чемпіон може погодитися на другий поєдинок, якщо виграв невпевнено, але тут не було навіть п'яти раундів. Хабіб переміг Макгрегора впевнено», - заявив Абдулманап журналістам "Чемпіонат".

Хабіб Нурмагомедов свій наступний бій проведе проти Тоні Фергюсона в квітні цього року в Лас-Вегасі.

Нагадуємо, що 18 січня в Неваді на T-Mobile арені пройшов великий турнір UFC 246. Головною подією вечора став бій Коннора Макгрегора і Дональда Серроне.

«Ковбой» нічого не зміг протиставити ірландцю в октагоні. На самому початку бою Конор налетів на суперника і не дав тому навіть отямитися. Спочатку Макгрегор плечем розбив ніс Серроне і потрапив з ноги в щелепу, а потім вже добив Дональда. Бій тривав 40 секунд.

Макгрегор показав, що знаходиться у відмінній формі і його ще рано скидати з рахунків. Це був перший бій Конора в клітці після поразки від Хабіба. Нагадаємо, що ірландець тоді був дискваліфікований і більше року не виходив в октагон.

Варто відзначити, що президент UFC Дана Уайт заявив, що якщо Макгрегор переможе Серроне, то він дасть ірландцю провести матч-реванш з Хабібом.

Як повідомляла Politeka, Макгрегор - Серроне: відео неймовірного нокауту.

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