Популярний телеканал спрогнозував, як буде виглядати склад «вершкових» через п'ять років

Варто відзначити, що за версією BeIN SPORTS, в команді знайшлося місце і українському воротарю Андрію Луніну. В захисті, на думку журналістів телеканалу, будуть грати: Менді-Варан-Мілітао-Хакімі. Півзахист виглядає так: Рейньер-Вінісіус-Кубо-Вальверде-Эдегор. І на вістрі атаки один нападник – Родріго.

Ну а поки, Андрій Лунін відточує свою майстерність у другому за силою дивізіоні Іспанії Сегунді. Українець встиг зіграти за "Ов'єдо" два матчі, в яких пропустив 3 голи. У першому матчі аутсайдер другого по силі дивізіону Іспанії Ов'єдо на виїзді протистояв одному з лідерів Сегунди Альмерії. У першому таймі гравці Альмерії, незважаючи на те, що володіли ігровою перевагою, всього лише раз потурбували Луніна.

У другому таймі ситуація змінилася. На 62 хвилині за спірний фол був призначений пенальті у ворота «астурийців». Український воротар, який славиться вмінням відбивати 11-метрові, на цей раз не зміг взяти удар з точки. А на 73 хвилині матчу Андрій Лунін, на пару з захисником своєї команди стали «антигероями» матчу. Футболісти не змогли розібратися в простій ситуації, дозволивши супернику відібрати м'яч і забити другий гол.

Другий свій матч в основі «астурийців» Лунін провів проти Уэски. Його команда зіграла внічию 1:1.

Раніше ми писали, що український голкіпер очолив рейтинг найдорожчих воротарів Сегунди. Після переходу в Ов'єдо, у другий за силою дивізіон Іспанії, Лунін став найдорожчим гравцем свого клубу. Відомий футбольний портал Transfermarkt оцінює українця в 3 мільйони євро.

Найближчий переслідувач з Ов'єдо - півзахисник Хоель Барсенас, якого оцінюють в один мільйон двісті тисяч євро. Крім цього, Лунін ділить перше місце з воротарем Райо Вальєкано Столі Димитриевски, серед найдорожчих голкіперів Сегунди. Варто відзначити, що в рейтингу найдорожчих воротарів Сегунди Лунін випередив голкіпера Расинга Люку Зідана, який розташувався на третьому місці.

Як повідомляла Politeka, Реал вирішив долю Луніна: де продовжить кар'єру українець.

Також ми писали, що український клуб потрапив до п'ятірки кращих команд десятиліття: опублікований рейтинг.

Раніше Politeka повідомляла, що футболісти "Динамо" влаштували розбірки, свавілля побачили всі.